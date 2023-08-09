طلائع الجيش يضم ظهير أيسر الترسانة واللاعب يوقع في حضور والدته

أنهى نادى طلائع الجيش التعاقد مع يسرى وحيد لاعب الترسانة، على سبيل الإعارة بنية البيع، وذلك فى إطار استعدادات فريق الكرة بنادى طلائع الجيش للموسم الجديد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى.

وحضر اللاعب لنادى طلائع الجيش مع والدته للتوقيع على العقود بمكتب اللواء أيمن المصرى المشرف على الفريق، فى حضور العميد علاء السعدنى مدير الكرة.

على الجانب الآخر يواصل فريق طلائع الجيش لكرة القدم تدريباته بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى استعدادًا للموسم الجديد، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى كان الكابتن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى قد منحها للفريق فى ختام مباريات الدورى العام.

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القائمة الأولى لطلائع الجيش

أعلن مسؤولو نادي طلائع الجيش تسجيل خمسة لاعبين تحت السن بالقائمة الأولى للفريق لموسم 2023\2024.

وتضم القائمة الأولى لفريق طلائع الجيش 15 لاعبًا إضافة إلى خمسة لاعبين تحت السن هم محمد غزال وخالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود وبول جوليوس.

وتضم القائمة الأولى لطلائع الجيش 15 لاعبًا هم:

عمر رضوان وعماد السيد وعلي الزاهدي وخالد سطوحي ومحمد فتح الله ومحمد شحاتة وأحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا وإسلام محارب والسيد أبو آمنة ومحمد دياب ومحمد هاني وجلال الشرقاوي ويحيى حامد ومحمد سمير.

الطلائع يضم كريم طارق

أنهى مسؤولو نادي طلائع الجيش التعاقد مع سادس صفقات الفريق العسكري بالميركاتو الصيفي الجاري بالتعاقد مع كريم طارق لاعب الجونة.

وحصل طلائع الجيش علي توقيع كريم طارق لمدة ثلاثة مواسم قادمة في حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة والعميد علاء السعدني مدير الكرة بالفريق.

ولعب كريم طارق الموسم الماضي في صفوف الطلائع على سبيل الإعارة وقدم موسمًا متميزًا.

طلائع الجيش يضم كريم طارق رسميا، فيتو

ويعد كريم طارق اللاعب الثالث في تحويل الإعارة لشراء نهائي حيث سبق وتم تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة لشراء نهائي ليستمر اللاعبان في صفوف الفريق.



وقام نادي طلائع الجيش بتفعيل بند الشراء في عقد كريم حلاوة لاعب مصر المقاصة بعد انتهاء الإعارة ووقع اللاعب علي العقد بحضور مسؤولي الطلائع.

ولعب كريم حلاوة في صفوف الطلائع الموسم المنقضي معارًا من مصر المقاصة وأوصى عبد الحميد بسيوني المدير الفني للطلائع باستمرار اللاعب والحصول على خدماته بشكل نهائي وهو ما نجحت فيه إدارة الطلائع بعد تفعيل بند الشراء الموضوع في عقد اللاعب الذي وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم.

وتعاقد أيضا نادى طلائع الجيش مع أحمد متعب لاعب الشرقية للدخان لمدة ثلاثة مواسم بعد انتهاء الإعارة ووقع اللاعب على العقد.

ولعب أحمد متعب فى صفوف الطلائع الموسم الماضي معارًا من الشرقية للدخان.

صفقات طلائع الجيش

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع 5 صفقات في الميركاتو الصيفى حتى الآن بضم أحمد الشيخ وحميد ماو ثنائي غزل المحلة والغينى موسى دياورا من البنك الأهلي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر وضم الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة.

وقام نادي طلائع الجيش بتمديد تعاقد لاعبه محمد شحاتة لمدة خمسة مواسم بعد تألق اللاعب في صفوف المنتخب الأوليمبي الذي تأهل لأولمبياد باريس 2024.



ووقع محمد شحاتة على العقد الجديد في حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة بالفريق.

ثنائي طلائع الجيش يخضعان لبرنامج تأهيلي

ويخضع الثنائي محمد دياب والسيد أبو أمنة لاعبا طلائع الجيش لبرنامجهم تأهيلي بعد الإصابة التي لحقت بهما في نهاية الموسم.



وأجرى محمد دياب مدافع الطلائع جراحة غضروف الركبة بينما أجري السيد أبو أمنة لاعب خط وسط الطلائع جراحة قطع الرباط الصليبي وغضروف الركبة في مارس الماضي.

وانتظم محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش فى التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا للموسم الجديد بعدما أنهى برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بكسر فى الذراع التى تعرض لها فى الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدورى الماضية.

تقرير عبد الحميد بسيوني

وتضمن تقرير عبد الحميد بسيونى قائمة الراحلين والصفقات الجديدة المطلوب التعاقد معها وكذلك موقف اللاعبين المعارين الذين وصل عددهم بالفريق لـ17 لاعبا.

وتعاقد نادي الجونة مع أحمد مسعود حارس مرمى طلائع الجيش لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع فريقه.