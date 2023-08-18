الجمعة 18 أغسطس 2023
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منوعات

مدينة هندية تشدد إجراءات السلامة بعد ازدياد حالات انتحار الطلاب

الانتحار، فيتو
الانتحار، فيتو

أمرت مدينة في ولاية راجستان الهندية بتشديد الإجراءات للحفاظ على السلامة داخل مساكن الطلاب، بعد موجة من حالات الانتحار في صفوف هؤلاء.

وتضم مدينة كوتا، الواقعة على حافة الصحراء في ولاية راجستان (شمال غرب)، عددا كبيرا من المدارس الخاصة التي تحضّر طلابها للدخول إلى كليات الطب أو الهندسة المرموقة، لكن سمعتها تلطخت بسبب تنامي حوادث الانتحار في صفوف الطلاب: مع أكثر من عشرين حالة منذ بداية عام 2023، مقارنة بـ15 في عام 2022.

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موجة من حالات الانتحار في صفوف الطلاب بالهند

وإثر ذلك، أصدرت إدارة منطقة كوتا، يوم الخميس، أمرًا لشركات السكن الطالبي برفع مراوح السقف في غرف النوم حتى لا تستطيع تحمّل الوزن البشري.

وجاء في الأمر «لمنع زيادة حالات الانتحار بين الطلاب (…)، يُطلب من جميع مشغلي النزل وبيوت الضيافة الخاصة في الولاية تركيب جهاز زنبركي آمن في مراوح التهوية في كل غرفة».

وبحسب وسائل الإعلام، تسجّل 150 ألف طالب من جميع أنحاء البلاد في أكثر من 300 معهد خاص في كوتا.

على الصعيد الوطني، سجلت الهند أكثر من 164 ألف حالة انتحار في عام 2021، منها 8% في صفوف الطلاب، وغالبًا ما تعود هذه الحالات لأشخاص رسبوا في الامتحانات، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية المتاحة.

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