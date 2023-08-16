مطعم برجر شهير في الهند يتخلي عن شرائح الطماطم لهذا السبب
أعلنت سلسلة مطاعم شهيرة عدم إضافة شرائح الطماطم إلى الشطائر في الكثير من فروعها في الهند، وذلك بعد ارتفاع الأسعار إلى أربعة أمثالها في أحدث مؤشر على زيادة تضخم أسعار الغذاء التي أضرت بالمستهلكين بشدة في أنحاء البلاد.
وعُلقت لافتات في فرعين للمطعم في الهند مكتوب عليها "حتى الطماطم تحتاج إلى عطلة… لا نستطيع إضافة (شرائح) الطماطم إلى طعامنا".
كما أشارت سلسلة المطاعم الشهيرة إلى أمور مرتبطة بالجودة في تفسيرها لهذا العجز.
ارتفاع أسعار الطماطم في الهند
وجاءت أزمة الطماطم بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بواقع 450% مسجلة أعلى ارتفاع لها فيما تشهد الهند هطول أمطار موسمية ألحقت أضرارا بالمحاصيل وعرقلت سلاسل الإمداد، وإن كانت خفت حدتها قليلا منذ ذلك الحين.
وللتعامل مع أزمة الإمداد، بدأت الهند في استيراد الطماطم من نيبال ونشرت شاحنات لتوزيع السلع الأساسية بأسعار أرخص في أنحاء البلاد، وتظهر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الصفوف الممتدة من الأشخاص الذين تجمعوا للشراء من الشاحنات.
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