ملفات شائكة على طاولة الزمالك.. حسم رحيل زيزو للشباب السعودي.. وحل أزمة وقف القيد ودفع مستحقات اللاعبين الأبرز

يواجه نادي الزمالك العديد من الملفات الهامة التي تنتظر الحسم خلال الفترة المقبلة وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد 2023 / 2024.

الزمالك الذي خرج بموسم صفري في العام الماضي يسعى لتصحيح المسار في الموسم الجديد ولكن هناك ملفات يجب حسمها وإنهاؤها قبل انطلاق الموسم المقبل الذي قد يكون كارثيا، إذ لم تنهِ إدارة الزمالك أزمة وقف القيد أولا والعديد من الملفات والتي نوضحها في السطور التالية.

إنهاء أزمة وقف قيد الزمالك

يعاني الزمالك من وقف القيد بسبب الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، والخاصة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق والتي تقدر بمليون ونصف دولار، كما أن فيفا أخطر اتحاد الكرة بوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج، والتي تقدر بـ180 ألف دولار.

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وتسعى إدارة الزمالك لحل تلك الأزمة سريعا قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان مصدر أكد أن أزمة وقف القيد تأتي على رأس الملفات التي تنتظر الحسم خلال الميركاتو الجاري حتى إن لم يتم التعاقد مع صفقات سوبر.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الإدارة جمعت جزء من الغرامة المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة والغاني بنجامين أشيمبونج، ولكنها لم تجمع المبلغ كاملا مما يجعل الإدارة في مأزق قبل انطلاق الموسم الجديد.

الراتب المتأخر للاعبي الزمالك

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الأزمة التالية التي يسعى الزمالك لحلها هي المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك وذلك بعد حل أزمة مستحقات أوسوريو المتأخرة ودفع شهرين متأخرين للكولومبي.

وأضاف المصدر داخل نادي الزمالك إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غاضبون بسبب تجاهل الإدارة مطالبهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة عن الموسم الماضي 2022-2023.

وتابع المصدر أن إدارة الزمالك وعدت اللاعبين في أكثر من مناسبة سابقة بصرف المستحقات المتأخرة للاعبين ولكن دون تنفيذ ذلك الوعد أو بصرف جزء بسيط جدا من المستحقات.

وأشار المصدر إلى أن كافة اللاعبين لها مستحقات متأخرة لدى الزمالك عن الموسم الماضي تصل إلى 50 ٪ من قيمة الراتب السنوي.

وأشار المصدر أن هناك حالة غضب من لاعبي الزمالك بسبب عدم صرف المستحقات المتأخرة كون لديهم التزامات مادية عديدة في حياتهم الشخصية.

تجديد عقد أحمد فتوح ومحمد صبحي وعواد مع الزمالك

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - أعلن الوصول لإتفاق مع أحمد فتوح على الأمور المادية وتجديد التعاقد.

كما أن أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بأعمال رئيس النادي أكد أن المجلس يعمل الآن على تجديد عقد أحمد فتوح لأنه واحد من اللاعبين المهمين في الفريق ومن كباتن الفريق.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية:"فلوس أحمد فتوح جاهزة من أجل التجديد وتقدمنا بعرض مغري للاعب وننتظر موقفه.

وأشار المصدر إلى أن أحمد فتوح يريد التجديد للزمالك بالفعل ورغم الاتفاق على كافة التفاصيل إلا أن التجديد لم يتم بشكل رسمي بسبب أن الزمالك لم يدفع مستحقات اللاعب المتأخرة ومقدم التعاقد الجديد.

وقال المصدر إن فتوح اشترط تقاضي مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك والتي تصل لـ 8 ملايين جنيه وهو ما وافق عليه الزمالك.

وأضاف:" الأزمة حاليا تكمن في أن الزمالك لن يستطيع دفع الـ 8 ملايين دفعة واحدة مع مقدم التعاقد بسبب الأزمة المالية وأن هناك أولويات في الوقت الحالي يأتي على رأسها حل أزمة وقف القيد.

وتابع المصدر حديثه: التجديد بشكل رسمي قد يتخذ وقتا أطول حتى توفر الأموال ولكن الإدارة وفتوح اتفقوا على كل شيء.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يريد أيضا التجديد لـ محمد صبحي ومحمد عواد لأنهم من كباتن الفريق بخلاف مستواهم الفني المتميز.

وينتهي عقد أحمد فتوح ومحمد عواد ومحمد صبحي بنهاية موسم 2023 / 2024.

حسم مصير أحمد سيد زيزو من الانضمام إلى الشباب السعودي

تلقى نادي الزمالك عرضا رسميا من نادي الشباب السعودي، لضم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان نادي الزمالك رفض عرض الشباب السعودي إلا أن هناك تطورات بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف واحتياج الزمالك للأموال بسبب الضائقة المالية.

وكشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عن آخر تطورات عرض الشباب السعودي لضم اللاعب.

وقال المصدر إن زيزو غاضب من مجلس إدارة الزمالك بسبب طريقة التعامل مع عرض الشباب السعودي رغم أنه لم يتم رفض العرض بشكل رسمي حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن زيزو ما زال يريد خوض تجربة الاحتراف في الوقت الحالي والانتقال لصفوف الشباب السعودي.

وأضاف المصدر: "زيزو ووالده سيعقدان جلسة مع مسئولي الزمالك لحسم مصيره من الانتقال إلى الشباب السعودي، كما أن الجلسة ستتضمن الحديث عن مستحقات اللاعب المتأخرة التي ستكون نقطة قوة للاعب في الجلسة".