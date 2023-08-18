رمضان عبد الرازق: العلم أثبت زيادة إنتاج النبات حال سماع القرآن (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد الرازق أستاذ الفقه المقارن بمجمع البحوث الإسلامية إن إعجاز القرآن الكريم هو أنه يعجز العقل عن أن يقول بمثله أو يدركه.

الشيخ رمضان عبد الرازق

وأضاف "عبد الرازق" خلال لقائه مع برنامج "الدنيا بخير" والمذاع على قناة الحياة: "إعجاز القرآن أيضا كان على عهد النبي صلي الله عليه وسلم، إذ كان يأتي غير المسلم ويجلس مع النبي ويسمعه الرسول آيات من القرآن فيعود لأهله على غير ما ذهب به للنبي".

وتابع: "إعجاز القرآن غريب حتى على النبات، فالنبات الذي يسمع القرآن غير الذي لا يسمع من حيث الإنتاجية، وقد قرأت تجربة لعلماء النبات أن أحد العلماء جاء بنباتين من نفس النوع ولهم نفس الظروف، وأسمع أحدهما القرآن والآخر لم يسمع، فإذا بالنبات الذي سمع القرآن جاء بضعف الإنتاج الذي جاء به النبات الذي لم يسمع، فسبحان الله".

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