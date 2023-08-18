فيوتشر يواصل استعداداته للموسم الجديد بقيادة مدربه الجديد (صور)

أدى فريق فيوتشر مرانه صباح اليوم ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2023\2024 تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

وقاد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني الجديد لفريق فيوتشر مساء الأربعاء، مران الفريق في الظهور الأول له وجهازه المعاون.

ويعد هذا المران بداية فترة الإعداد لفريق فيوتشر استعدادًا للموسم الجديد.

وخضع لاعبو فريق فيوتشر لتدريبات بدنية تحت إشراف المدير الفني المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

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فيوتشر يعلن تعيين مساعد مورينو مديرًا فنيًّا للفريق

أعلن نادي فيوتشر تعيين البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لفريق الكرة بالنادي بداية من الموسم الحالي خلفًا لعلي ماهر الذي رحل عن لفريق.

ووصل المدرب البرتغالي، الذي عمل سابقًا مساعد لجوزيه مورينيو، في عدة أندية أبرزها مانشستر يونايتد، وتوتنهام الإنجليزيين إلى القاهرة لتوقيع العقود وتولى المهمة بشكل رسمي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

طبيب الأهلي ينضم للجهاز الفني لفيوتشر

انضم أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي السابق في الأهلي إلى نادي فيوتشر، عقب رحيله عن القلعة الحمراء ليصبح أبو عبلة أحد أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري الجديد في فيوتشر.

وبدأ أبو عبلة مهام عمله بشكل رسمي مع فيوتشر استعدادا للموسم الجديد.

وجاء الجهاز المعاون لريكاردو كالتالى: عبد الظاهر السقا مديرا رياضيا وأحمد سعيد أوكا مدربا عاما وماتيوس مدربا مساعدا ولويس مخطط أحمال وفابيو نونو محلل أداء وخالد عبد الله مدرب الحراس وأحمد أبو عبلة رئيسا للجهاز الطبي.

فيوتشر يعلن رسميا ضم خالد رضا مدافع إنبي

تعاقد مجلس إدارة نادي فيوتشر، اليوم الخميس، مع خالد رضا مدافع نادي إنبي، لمدة 3 مواسم قادمة وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء ذلك من أجل تدعيم دفاع الفريق قبل خوض منافسات الموسم الجديد من المسابقات المحلية والأفريقية.

وشهد توقيع العقود حضور الدكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر، والمهندس أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

وبدأ خالد رضا مسيرته مع عالم كرة القدم في نادي النصر، وانتقل منه إلى نادي وادي دجلة مطلع موسم 2018-2019، قبل أن ينتقل إلى إنبي في صيف عام 2021.

لاعب سابق بالدوري التونسي، تعرف على صفقة فيوتشر "الأجنبية" الجديدة

أعلن هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد عن اسم أحدث صفقات نادي فيوتشر الأجنبية في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال انتقالات الصيف الحالية.



وقال حتحوت "خلال المران الأول لنادي فيوتشر الأربعاء الماضي ظهر لاعب خط الوسط الجابوني كريست بيكالي في تدريبات الفريق".



وأضاف: "بيكالي صاحب الـ 24 عامًا حضر إلى القاهرة منذ أسابيع قليلة وخضع للفحص الطبي واجتازه بنجاح ثم عاد إلى بلاده وحضر إلى القاهرة منذ يومين للانضمام إلى فريق فيوتشر بشكل رسمي".

وأوضح حتحوت أن اللاعب كريست بيكالي انضم في صفقة انتقال حر من نادي شيريف المولدوفي ويلعب في مركز خط الوسط المدافع وسبق له اللعب في الدوري التونسي والليبي من قبل.

وكانت إدارة نادي فيوتشر قد وجهت الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.



وتولى علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلى دور المجموعات، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقيًا على التوالي.

فيوتشر، رغم النجاح الكبير الذي حققه نادي فيوتشر في أول موسمين له بـ الدوري المصري، حيث حصد بطولة كأس الرابطة وتأهل مرتين للمشاركة في الكونفيدرالية، واحتلاله المركز الرابع في بالموسم الحالي على حساب أندية عريقة، إلا أن الفترة الماضية شهدت أنباء عن اقتراب انتهاء تجربة فيوتشر.

وجاء رحيل علي ماهر المدير الفني الذي قاد فيوتشر منذ ظهوره في الدوري الممتاز، بجانب اتفاق إدارة النادي على رحيل 3 من النجوم إلى بيراميدز هم مهند لاشين ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعي وقد ينضم إليهم عمر كمال، وقبلها رحيل عادل مصطفى رئيس قطاع الناشئين بالنادي بسبب رواتب المدربين، ليؤكد أن التجربة الناجحة لنادي فيوتشر تعاني على مدار الشهور الماضية، وقد تكون في طريقها للانتهاء.

وكان مجلس إدارة نادي فيوتشر استقر على تعيين مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلفًا لـ علي ماهر الذي تم توجيه الشكر له.

وجاء قرار مجلس إدارة نادي فيوتشر بالاستغناء عن خدمات علي ماهر المدير الفني للفريق ليعلن من خلالها انتهاء مسيرة أقدم مدرب قاد فريقه في بطولة الدوري على مدار 691 يوما، حيث تولي على ماهر تدريب فريق فيوتشر في 3 سبتمبر عام 2021، ليصبح المدرب الوحيد من بين جميع فرق الدوري المصري الذي لم يتغير طوال هذه الفترة ومنذ توليه المسئولية.

ومنذ تولي علي ماهر مسؤولية تدريب فيوتشر على مدار سنة و10 شهور و23 يوما قاد الفريق في 82 مباراة حقق خلالها الفوز في 38 مباراة، وتعادل في 24 مباراة وخسر 20 مباراة.

ويشارك فيوتشر في كأس الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي بعد تواجده في النسخة الماضية رفقة بيراميدز ووقوعهما في مجموعة واحدة بدور المجموعات رفقة الجيش الملكي المغربي.

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