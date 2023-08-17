لاعب سابق بالدوري التونسي، تعرف على صفقة فيوتشر "الأجنبية" الجديدة

أعلن هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد عن اسم أحدث صفقات نادي فيوتشر الأجنبية في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال انتقالات الصيف الحالية.



وقال حتحوت "خلال المران الأول لنادي فيوتشر أمس الأربعاء ظهر لاعب خط الوسط الجابوني كريست بيكالي في تدريبات الفريق".



وأضاف: "بيكالي صاحب الـ 24 عامًا حضر إلى القاهرة منذ أسابيع قليلة وخضع للفحص الطبي واجتازه بنجاح ثم عاد إلى بلاده وحضر إلى القاهرة منذ يومين للانضمام إلى فريق فيوتشر بشكل رسمي".

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وأوضح حتحوت أن اللاعب كريست بيكالي انضم في صفقة انتقال حر من نادي شيريف المولدوفي ويلعب في مركز خط الوسط المدافع وسبق له اللعب في الدوري التونسي والليبي من قبل.

فيوتشر يعلن تعيين مساعد مورينو مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي فيوتشر تعيين البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، مديرا فنيا للفريق الأول لفريق الكرة بالنادي بداية من الموسم الحالي خلفا لعلي ماهر الذي رحل عن لفريق.



ووصل المدرب البرتغالي، الذي عمل سابقا مساعد لجوزيه مورينيو، في عدة أندية أبرزها مانشستر يونايتد، وتوتنهام الإنجليزيين، إلى القاهرة اليوم لتوقيع العقود وتولى المهمة بشكل رسمي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

طبيب الأهلي ينضم للجهاز الفني لفيوتشر

وانضم أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي السابق في الأهلي إلى نادي فيوتشر، عقب رحيله عن القلعة الحمراء ليصبح أبو عبلة أحد أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري الجديد في فيوتشر.

وبدأ أبو عبلة مهام عمله بشكل رسمي مع فيوتشر استعدادا للموسم الجديد.

مدرب فيوتشر الجديد

وكانت إدارة نادي فيوتشر قد وجهت الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.



وتولى علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلى دور المجموعات، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقيًا على التوالي.



وتؤكد إدارة النادي تقديرها للجهد المبذول من علي ماهر، وأنه فرد من عائلة النادي مرحب بعودته دائما.



فيوتشر، رغم النجاح الكبير الذي حققه نادي فيوتشر في أول موسمين له بـ الدوري المصري، حيث حصد بطولة كأس الرابطة وتأهل مرتين للمشاركة في الكونفيدرالية، واحتلاله المركز الرابع في بالموسم الحالي على حساب أندية عريقة، إلا أن الفترة الماضية شهدت أنباء عن اقتراب انتهاء تجربة فيوتشر.

وجاء رحيل علي ماهر المدير الفني الذي قاد فيوتشر منذ ظهوره في الدوري الممتاز، بجانب اتفاق إدارة النادي على رحيل 3 من النجوم إلى بيراميدز هم مهند لاشين ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعي وقد ينضم إليهم عمر كمال، وقبلها رحيل عادل مصطفى رئيس قطاع الناشئين بالنادي بسبب رواتب المدربين، ليؤكد أن التجربة الناجحة لنادي فيوتشر تعاني على مدار الشهور الماضية، وقد تكون في طريقها للانتهاء.

وكان مجلس إدارة نادي فيوتشر استقر على تعيين مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلفًا لـ علي ماهر الذي تم توجيه الشكر له.

وبدأ مجلس إدارة نادي فيوتشر رحلة البحث عن مدير فني أجنبي لخلافة علي ماهر في قيادة الفريق خلال الفترة القادمة، حيث وضع النادي شرطا في المدرب الجديد بأن يكون له خبرات أفريقية وسبق له العمل داخل القارة السمراء، حتى لا يحتاج وقتا للتأقلم مع الأجواء خاصة أن فيوتشر سيشارك في الكونفيدرالية الأفريقية للموسم الثاني على التوالي.

وجاء قرار مجلس إدارة نادي فيوتشر بالاستغناء عن خدمات علي ماهر المدير الفني للفريق ليعلن من خلالها انتهاء مسيرة أقدم مدرب قاد فريقه في بطولة الدوري على مدار 691 يوما، حيث تولي على ماهر تدريب فريق فيوتشر في 3 سبتمبر عام 2021، ليصبح المدرب الوحيد من بين جميع فرق الدوري المصري الذي لم يتغير طوال هذه الفترة ومنذ توليه المسئولية.

ومنذ تولي علي ماهر مسئولية تدريب فيوتشر على مدار سنة و10 شهور و23 يوما قاد الفريق في 82 مباراة حقق خلالها الفوز في 38 مباراة، وتعادل في 24 مباراة وخسر 20 مباراة.

رحيل علي ماهر عن فيوتشر

ووجه مجلس إدارة نادي فيوتشر الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

وتولى علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلى دور المجموعات، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقيًا على التوالي.



وخلال ساعات سيتم إعلان المدير الفني الجديد للفريق الأول من أجل مواصلة طموحات النادي خلال الموسم القادم.

ويشارك فيوتشر في كأس الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي بعد تواجده في النسخة الماضية رفقة بيراميدز ووقوعهما في مجموعة واحدة بدور المجموعات رفقة الجيش الملكي المغربي.