رجل يحصل على 5 ملايين دولار كتعويض عن حبسه 19 عاما ظلم
في واقعة غريبة من نوعها قررت حكومة نيوزيلندا صرف مبلغ مالي قدره 5 ملايين دولار نيوزيلندي لرجل تم حبسه لمدة 19 عاما ظلم كتعويض.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1986، تم إدانة الرجل، الذي يدعى هول، بقتل آرثر إيستون وإصابة ابنه، بريندون إيستون، عمدا، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وتم إلغاء الحكم بإدانته في عام 2022.
وقالت ديبورا راسيل، القائمة بأعمال وزيرة العدل النيوزيلندية، إن الحكومة وافقت على دفع أربعة ملايين و933 ألفا و725 دولار نيوزيلندي، كتعويض، عن حبسه لمدة 19 عاما.
وأضافت راسيل أن "الحكومة تقبل براءة السيد هول وتعتذر دون تحفظ عن إدانته وحبسه ظلما".
وتابعت راسيل "اعترف أن الاعتذار والتعويض، لا يمكن أبدا أن يعالجان الظلم، الذي عانى منه السيد هول على الإطلاق. لكن آمل أن يقطعوا شوطا ما في مساعدة السيد هول على إعادة بناء حياته وسيمكنوه من متابعة الأشياء التي يرغب فيها".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.