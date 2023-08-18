الجمعة 18 أغسطس 2023
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منوعات

رجل يحصل على 5 ملايين دولار كتعويض عن حبسه 19 عاما ظلم

رجل نيوزيلندي، فيتو
رجل نيوزيلندي، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها قررت حكومة نيوزيلندا صرف مبلغ مالي قدره 5 ملايين دولار نيوزيلندي   لرجل تم حبسه لمدة 19 عاما ظلم  كتعويض.


وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1986، تم إدانة الرجل، الذي يدعى هول، بقتل آرثر إيستون وإصابة ابنه، بريندون إيستون، عمدا، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وتم إلغاء الحكم بإدانته في عام 2022.

وقالت ديبورا راسيل، القائمة بأعمال وزيرة العدل النيوزيلندية، إن الحكومة وافقت على دفع أربعة ملايين و933 ألفا و725 دولار نيوزيلندي، كتعويض، عن حبسه لمدة 19 عاما.

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وأضافت راسيل أن "الحكومة تقبل براءة السيد هول وتعتذر دون تحفظ عن إدانته وحبسه ظلما".

وتابعت راسيل "اعترف أن الاعتذار والتعويض، لا يمكن أبدا أن يعالجان الظلم، الذي عانى منه السيد هول على الإطلاق. لكن آمل أن يقطعوا شوطا ما في مساعدة السيد هول على إعادة بناء حياته وسيمكنوه من متابعة الأشياء التي يرغب فيها".
 

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