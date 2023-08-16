يصل لـ 100 ألف جنيه، الصحة تحدد تعويض مصابي المهن الطبية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 179، الصادر في 16 أغسطس 2023، قرار وزارة الصحة والسكان "مجلس إدارة صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية" رقم 302 لسنة 2023، بشأن تحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب أو المتوفى لمزاولة مهنة الطب.

وجاء في المادة الأولى للقرار: “يحدد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقًا لأحكام القانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه، للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة طبقًا لما هو موضح قرين كل فئة، 20 ألف جنيه للعجز الجزئي أقل من 25%، و40 ألف جنيه للعجز الجزئي من 25 حتى أقل من 50%، و60 ألف جنيه للعجز الجزئي من 50 حتى أقل من 75%ـ و80 ألف جنيه للعجز الجزئي من 75 حتى 100%، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي والوفاة”.

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جاء القرار بعد الاطلاع على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبيـة العـاملين بالجهـات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصـة، الـصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤؛ وعلى القانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قـانون تنظـيم شـئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الـصحة والـسكان، مـن غيـر المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.