أمام باب المسجد، أول فيديو يوثق جريمة مقتل الشيخ موسى في الوايلي

انفردت “فيتو” بـ فيديو من كاميرات المراقبة والذي يوثق جريمة مقتل إمام مسجد على يد عاطل عقب خروجه من صلاة العصر أمام المسجد.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل إمام مسجد يدعى الشيخ موسى أمام باب المسجد طعنا بالسكين في منطقة الوايلي.

المجني عليه

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الوايلي، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما أمام مسجد بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

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وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وإمام المسجد، بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أمام مسجد وفرّ هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).