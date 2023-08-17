يويفا يكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز خلال عام 2023.

الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

ويتنافس الثلاثي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وزميله ارلينج هالاند مع الأرجنتيني ليونيل ميسي .



وسيتم إعلان الفائز بالجائزة يوم 31 أغسطس 2023.

وقدم المهاجم النرويجي البالغ من العمر 23 عامًا، أداء هائلًا في موسمه الأول في كرة القدم الإنجليزية، بتسجيله 52 هدفًا في جميع المسابقات، مع تتويج رجال المدرب بيب جوارديولا بالثلاثية التاريخية: البريميرليج ودوري الأبطال إضافة إلى كأس الاتحاد، ثم كأس السوبر الأوروبي أمس.

ومن جهة أخرى شهدت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي، التي أعلنتها رابطة اللاعبين المحترفين، غياب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

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وتواجد 3 لاعبين من مانشستر سيتي ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين، والتي تضم بدورها 6 لاعبين، ويأتي على رأسهم إيرلينج هالاند.

ويتواجد في قائمة المرشحين أيضًا كيفين دي بروين وجون ستونز من مانشستر سيتي، إضافة إلى ثنائي آرسنال بوكايو ساكا ومارتين أوديجارد، إلى جانب مهاجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ الحالي هاري كين.

وتألق ستونز بشدة رفقة السيتي الموسم الماضي، بعدما عدل جوارديولا من مركزه، وتقدمه من الدفاع إلى وسط الملعب، بينما قدم ساكا أفضل مواسمه حتى الآن بتسجيل 14 هدفًا وصناعة 11 آخرين رفقة المدفعجية.

أما أوديجارد فكان هو قائد آرسنال في الموسم المميز للمدفعجية الذي نافس خلاله بقوة على لقب البريميرليج حتى الأمتار الأخيرة، وسجل 15 هدفًا وصنع 7 آخرين.

وبدوره سجل كين 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ولم يتفوق عليه سوى هالاند الذي سجل 36 هدفًا.

ويستعد ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمباراته القادمة ضد بورنموث، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.