ميسي يتوهج مع إنتر ميامي، 10 أرقام مميزة للنجم الأرجنتيني مع الفريق الأمريكي ويخوض النهائي الـ 42 في مسيرته

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تحقيق تألق كبير مع فريقه الجديد إنتر ميامي، منذ انضمامه للفريق الأمريكي هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفضل ميسي الفائز بلقب كأس العالم قطر 2022 مع منتخب الأرجنتين، الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي على خيار العودة لفريقه الأسبق برشلونة أو الانضمام لصفوف الهلال السعودي.

ويلعب ميسي مع إنتر ميامي إلى جانب زميليه السابقين في برشلونة، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

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10 أرقام مميزة لـ ميسي مع إنتر ميامي

فقد نجح ليونيل ميسي في تسجيل 9 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة في أول 6 مباريات له مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وعلى الرغم من لعبه كلاعب خط وسط في معظم المباريات، فلا يزال ميسي لديه الرغبة في الدخول إلى منطقة الجزاء.

وشهد ظهور ميسي الأول تسجيل هدف من ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ما جعله في طريقه لتحقيق واحدة من أفضل البدايات التي يمكن تخيلها في فترة تواجده في ميامي.

كما سجل ميسي هدفًا كل 56 دقيقة مع إنتر ميامي، وقدم مساهمة مباشرة في الأهداف كل 50 دقيقة، ويبدو أن أرقام ميسي غير مفاجئة فقد سبق أن سجل 91 هدفًا في عام 2012.

وشهدت الفترة التي قضاها ليو في إسبانيا مع برشلونة، تسجيله هدفًا كل 94 دقيقة ومساهمة بهدف كل 65 دقيقة.

وأحرز ميسي هدفًا في كل مباراة من مبارياته مع إنتر ميامي حتى الآن، وقد سجل بالفعل هدفين من ركلتين حرتين.

وسبق أن سجل ميسي العديد من الأهداف من ضربات حرة مع برشلونة قد يكون أفضلها هدفه الشهير ضد ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

ميسي، فيتو

وسجل ميسي من ركلة ترجيح في فوز إنتر ميامي بركلات الترجيح على إف سي دالاس بعد التعادل 4/4، كما أرسل كرة عرضية من ركلة حرة أدت إلى تسجيل ماركو فارفان لاعب دالاس هدفًا في مرماه.

وفي ركلات الترجيح أرسل ميسي ركلة الترجيح بثقة في المرمى ليساعد فريقه على التقدم في كأس الدوريات.

ولم يظهر ميسي بعد في الدوري الأمريكي للمحترفين، وبالمعدل الذي يسير فيه الآن، فيمكن أن يصبح هداف 2023 في جميع المسابقات، على الرغم من ظهوره للمرة الأولى فقط في يوليو.

دينيس بوانجا لاعب لوس أنجلوس سبق أن سجل 6 أهداف في نسخة واحدة في كأس الدوريات وهو أفضل سجل للاعب في نسخة واحدة.

لكن ميسي سجل حتى الآن 9 أهداف وهو بحاجة لتسجيل 3 أهداف في النهائي ليكون قد سجل ضعف ما سجله بوانجا.

وتفوق ميسي بالفعل على ستيفن جيرارد وأندريا بيرلو ولوثار ماتيوس وكلاوديو رينا وفريدي ليونجبرج ودنيلسون في كرة القدم بأمريكا الشمالية، وسيكون من الإنصاف الاعتراف بأن معظم الأسماء لعبت أدوارًا أقل خلال مسيرتها المهنية في أمريكا.

وتكشف أرقام ميسي أنه يمكن أن يتجاوز الجميع في أمريكا.

ميسي، فيتو

وكان إنتر ميامي بلا أي فوز في ست مباريات قبل وصول ميسي، لكنه فاز في جميع المباريات الست التي شارك فيها ميسي.

وجاء وصول بوسكيتس وألبا، كعامل مساعد كبيرة لـ ميسي، لكن من الواضح مدى التأثير الذي أحدثه الأرجنتيني منذ وصوله في انتقال مجاني.

ويقبع إنتر ميامي حاليًّا في قاع جدول ترتيب الدوري الأمريكي للمحترفين، لكن كل شيء يمكن أن يتغير بمشاركة ميسي مع الفريق.

هاني مختار هداف الدوري الأمريكي

هاني مختار لاعب فريق ناشفيل هو حاليًّا أفضل هداف في الدوري الأمريكي لكرة القدم برصيد 13 هدفًا، لكن هذا قد يكون تحت التهديد بمجرد أن يترك ميسي بصمته في المسابقة.

وسيستغرق الأمر بعض الوقت لكن ميسي سيكون مرشحًا جدًّا لنيل جائزة هداف الدوري الأمريكي.

ميسي يعود إلى اهتمامات الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس، أن صندوق الاستثمار السعودي يستهدف التعاقد مع ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي.

وحسب ما ذكرته صحيفة "البلاد" السعودية، أن هناك رغبة قوية من صندوق الاستثمار لاستقطاب ميسي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وذلك بعد فشل انضمامه إلى نادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالى بعد انتقاله إلى نادى انتر ميامي الأمريكي قادما من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

إنتر ميامى يواجه ناشفيل في نهائي كأس الدوريات

من ناحية أخرى، يلتقي إنتر ميامي بقيادة ميسي في المباراة النهائية في كأس الدوريات مع ناشفيل بعد فوزه على سي إف مونتيري المكسيكي 2-صفر، بالدور نصف النهائي للبطولة.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، فريقه للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات “ الرابطتين الأمريكية والمكسيكية”، بعد الفوز الكبير، في نصف النهائي على حساب فيلادلفيا يونيون بنتيجة 4-1.

وتنطلق مباراة إنتر ميامي مع ناشفيل في تمام الرابعة صباحا يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في نهائي كأس الدوريات.

وأحرز ليونيل ميسي هدفًا في المباراة، ليصل إلى هدفه التاسع خلال 6 مباريات تواليًا، منذ انضمامه إلى إنتر ميامي هذا الصيف قادمًا من باريس سان جيرمان.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فقد سجل ميسي هدفًا تاريخيًا في شباك فيلادلفيا يونيون، حيث أنه أبعد هدف في مسيرته إذ جاء من مسافة تزيد عن 32 مترا.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إنتر ميامي، التي يسجل فيها الفريق 4 أهداف خلال 3 مباريات على التوالي، علمًا بأن ليو ساهم تهديفيًا في المباريات الثلاث.

وأضافت الشبكة، أن ميسي سجل هدفين من خارج منطقة الجزاء باستثناء الركلات الثابتة في آخر 3 مباريات له مع إنتر ميامي، وهو نفس العدد الذي سجله في مبارياته الرسمية الـ 34 السابقة.

كما تعد هذه هي المرة السابعة في مسيرة ميسي، التي يسجل فيها خلال 7 مباريات متتالية بقميص النادي الذي يلعب له ومنتخب بلاده.

ويخوض ميسي لاعب إنتر ميامي النهائي الـ 42 في مسيرته، بعدما تأهل فريقه لنهائي كأس الدوريات بعد الفوز الكبير علي فيلادلفيا يونيون 4-1.

كما ضمن إنتر ميامي المشاركة في مسابقة كأس كونكاكاف الأبطال، وهي الأعرق في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بعد وصوله إلى المباراة النهائية لكأس الرابطتين.

ميسي، فيتو

وسجل ميسي الهدف الثاني لفريقه بتسديدة أرضية خادعة فشل الحارس الجامايكي أندري بلايك في صدها (الدقيقة 20).

واستهل إنتر ميامي مسابقة كأس الرابطتين، المخصّصة لأندية الدوريين الأمريكي (ماجور ليج سووكر) والمكسيكي (ليجا أم أكس) في قاع ترتيب المنطقة الشرقية ومع أسوأ سجل في الدوري الأمريكي، قبل أن يحقق 6 انتصارات تواليًا منذ وصول بطل مونديال قطر 2022.

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