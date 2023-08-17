الجمعة 18 أغسطس 2023
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رياضة

رئيس كونميبول: فيفا مسؤول عن إقامة المونديال بأمريكا الجنوبية

كأس العالم،فيتو
كأس العالم،فيتو

كأس العالم، أكد أليخاندرو دومينيجز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) اليوم الخميس، أن الفيفا ورئيسه جياني إنفانتينو "يتحملان المسؤولية" لإقامة مونديال 2030 في الأرجنتين وتشيلي وباراجواي وأوروجواي.

وقال دومينجيز، خلال ندوة صحفية في مونتفيديو عاصمة أوروجواي: "نعتقد أن المئوية ليست مونديالا آخر، بل "مونديال الفيفا"، وهناك مسؤولية كبرى يتحملها جياني إنفانتينو والفيفا كاتحاد لكرة القدم".

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وأكد أن "اللحظات التي تشهدها كرة القدم في أمريكا الجنوبية" تساعد بشكل كبير في عودة القارة "للجلوس على الطاولة" للحوار، وشرح تجربتها وأسباب الانتصارات الأخيرة.


وشدد "الجميع يدرك ضرورة إقامة هذا المونديال بشكل مختلف... نريد إقامة كأس العالم هنا حيث نشأ كل شيء، في أوروجواي والأرجنتين".

ومن جانبه، أكد السكرتير الوطني للرياضة في أوروجواي، سيباستيان باوزا، خلال الندوة، أن تنظيم المونديال "مشروع دولة" مخطط له منذ عام 2010.

وكانت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا، وأقيمت في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، أسفرت عن التالي. 

 

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 


المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

 

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

 

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

 

 

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

 

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

 

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

 

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

 

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

 

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

 

مواعيد جولات تصفيات كأس العالم 2026 


وكشف الاتحاد الأفريقي مواعيد جولات دور المجموعات، ولقاءات ملحق منتخبات كاف، وكذلك مباراة الملحق العالمي، حيث ستكون على النحو التالي:

 

الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

 

الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

 

الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

 

الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

 

الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

 

دورة ملحق منتخبات كاف في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

 

مباراة ملحق فيفا في مارس 2026.

موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026

نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

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كأس العالم اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم الكونميبول الفيفا جياني إنفانتنيو مونديال 2030

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