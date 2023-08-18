الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

سعر الريال السعودي،
سعر الريال السعودي، فيتو

استقر سعر الريال السعودي، بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنك المركزي والبنوك المصرية.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وننشر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

Advertisements

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات اليوم الجمعة في البنوك  

وشهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام  العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.54 جنيه للشراء، و33.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.29 جنيه للشراء، 39.47 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.08 جنيه للشراء، و35.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.10 جنيه للشراء، و100.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.12 جنيه للشراء، و21.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.82 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.14 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الريال السعودى اسعار العملات البنك المركزى المصرى سعر الريال السعودى اليوم البنك التجارى الدولى cib

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 17-8-2023 في بداية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8-2023 في بداية التعاملات

الأكثر قراءة

أول تحرك من الخطيب لإنهاء أزمة القندوسي لاعب الأهلي

أخبار مصر: وفاة رئيس محكمة بشكل مفاجئ، راتب ضخم من الشباب السعودي لـ زيزو والزمالك يرد، تسريح ضابط عراقي بعد مشهد مع زوجته

الشرقية للدخان تأسست عام 1920 لمحاربة الإنتاج الأجنبي، قصة تدخل الرئيس جمال عبد الناصر لصناعة السجائر الكليوباترا في مصر

الأهلي اليوم، كولر يحسم مستقبل بيرسي تاو، وتطورات مهمة في ملف الإصابات، والسويسري يحدد موعد العودة للقاهرة

وزيرة الهجرة تلتقي فهيمة النقراشي لمناقشة أحوال الجالية المصرية في ألمانيا

شاهد عيان عن مقتل مسن الطالبية: بيساعد المحتاجين وتصرف غريب من المتهم حال انبعاث الرائحة

شاب يقتل زوجته في منزل والدها بالغربية

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

Advertisements

منوعات

المزيد

تسببت في ترحيل المهاجرين من بريطانيا، اكتشاف سر البكتيريا الغامضة

أحدهما كلامه غير مفهوم والآخر ظهر مع زوجته، تسريح ضابطين عراقيين احتفالا بالترقية على فيسبوك (فيديو)

مخلوق أسطوري، فيديو لحيوان غريب الشكل عثر عليه داخل منزل يحير المسؤولين في تكساس

تقارير تكشف مصير شعار تويتر القديم بعد استبداله بإكس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 18-8-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 18-8-2023 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد لضرورة ضيق المكان

أفضل صيغة للصلاة على النبي يوم الجمعة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية