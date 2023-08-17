الخميس 17 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اندلاع حريق هائل للمرة الثانية في مستشفى الحبيب بالعاصمة السعودية (فيديو)

حريق هائل في السعودية،
حريق هائل في السعودية، فيتو

اندلع اليوم الخميس، حريق هائل للمرة الثانية في مبنى قيد الإنشاء بمستشفى الحبيب الواقع بالعاصمة السعودية “الرياض” بحي الياسمين) للمرة الثانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  مقاطع فيديو توثق الحريق الكبير، حيث نشر حساب "طرق الرياض" في منصة "إكس" تويتر سابقا، الذي يهتم بأخبار الرياض والطرق"، مشاهد من الحريق، معلقا عليها بالقول: "حريق في مبنى مستشفى الحبيب - طريق أنس بن مالك..المبنى قيد الإنشاء".

وتمت الإشارة إلى أن الدفاع المدني والفرق المختصة باشرت إخماد الحريق.

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اندلاع حريق هائل في مبنى مكون من 15 طابقا بالإمارات

في سياق متصل، أعلنت السلطات  الإماراتية في عجمان، الجمعة الماضية، عن نجاح فرق الدفاع المدني في السيطرة على حريق شب بواجهة بناية سكنية من 15 طابقا في منطقة النعيمية (3) على شارع الشيخ خليفة بن زايد عصر.

وذكرت فرق الدفاع المدني أنها نجحت في  إخلاء وإنقاذ سكان المبنى دون وقوع إصابات.

وقال العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بالإمارات، لوكالة الأنباء الإماراتية وام  إن بلاغًا ورد إلى غرفة العمليات بالشرطة يفيد بوقوع حريق في بناية سكنية على شارع الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة النعيمية 3.

وتحركت دوريات الشرطة كمستجيب أول للحادث وباشرت دورها في فرض طوق أمني حول الحادث مع تنفيذ عمليات الإخلاء بالاشتراك مع الدفاع المدني وإخراج السكان من البناية، وتمت السيطرة على الحريق بمشاركة فرق الدفاع المدني من دون تسجيل إصابات أو وفيات، ونتج عن الحدث احتراق 16 شقة وتضرر 13 مركبة، وتابعت الشرطة الاجراءات بعد تبريد المبنى للتحقيق في ملابسات الحادث وأسباب وقوع الحريق.


الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في المباني السكنية

ودعا مدير عام العمليات الشرطية أصحاب المباني والسكان إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في المباني السكنية، وأخذ الحيطة والحذر من كل ما يمكن أن يسبب اندلاع الحرائق خاصة في البنايات السكنية.

ومن جانبه قال العقيد عيلان عيسى الشامسي مدير إدارة المراكز بالدفاع المدني إن فرق الدفاع المدني المشاركة في إطفاء الحريق تواجدت من مركز الراشدية كجهة اختصاص، إلى جانب مراكز الإدارة والجرف، وفرق من دفاع مدني الشارقة، وأم القيوين، لافتًا إلى أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط وتمت مباشرة عمليات التبريد فور الانتهاء من مكافحة الحريق، حيث تم تسليم المبنى للشرطة لمتابعة الإجراءات.

حريق يندلع في مبنى مكون من 15 طابقا بالإمارات 

اندلاع حريق هائل في ولاية أنطاليا التركية

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