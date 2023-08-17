الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

زغلول صيام يكتب: مبروك للكابتن حازم.. هو ينفع نائب البرلمان يتقاضى راتبا من قناة عربية؟!

حازم امام،فيتو
حازم امام،فيتو

أعلنت اليوم القناة الرياضية السعودية عن اختيار الكابتن حازم إمام نجم الكرة المصرية ضمن فريق التحليل الفنى لمباريات الدورى السعودى الذى يضم نخبه من أفضل نجوم العالم فى كرة القدم.. مبروك للكابتن حازم إمام ولكن..
يبقى السؤال الأهم عندى هو: إذا تغاضينا عن كون الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى ولا يصح له العمل فى قنوات عربية، فماذا عن النائب حازم إمام؟ وهل من حق النائب أن يعمل فى قناة عربية ويحصل على راتب منها؟!

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حدود علمى الصغيرة فى هذا المجال أن عضوية مجلس النواب المصرى لها محددات، وبالطبع منها أنه يحصل على إجازة تفرغ من وظيفته إذا كانت حكومية أو بالقطاع العام داخل مصر حتى لا يكون هناك تضارب مصالح مع مهام عمله، فما بالك بالتعاقد مع قناة عربية والحصول على راتب منها.
ربما هناك وسيلة تسمح له، رغم أن معلوماتى أن الدولة تمنح أعضاء البرلمان بدلات من أجل التغلب على ظروف الحياة حتى يكونوا حريصين على مصالح الشعب والمواطنين.
وإذا كانت لوائح اتحاد الكرة لا تمنع الكابتن حازم من العمل فى التحليل فى القنوات الرياضية المصرية، فمن المؤكد أن الأمر يختلف مع القناة السعودية.
أرجو أن يفتينى أحد من الزملاء العاملين فى البرلمان عن شرعية هذا التعاقد، رغم أننى أتوقع أن يكون هناك ما يمنع، لا سيما أننى أعرف بعض الوظائف فى بعض المواقع لا يمكن وغير مسموح لها بالعمل فى خارج مصر إلا بعد مرور فترة طويلة من الزمن.
 

الكابتن حازم إمام
 

وأنا هنا لا أقيم أداء الكابتن حازم إمام فى البرلمان، لأنه خارج عن نطاق تخصصى، علما بأننى لم أسمع عن مناقشة أي أمر يخص الرياضة، بل إننى كل ما أتذكره للكابتن حازم إمام أنه مرة سأل الوزير الدكتور أشرف صبحى عن إيقاف شيكابالا!
وتناولت أداء الكابتن حازم إمام بالتقييم خلال وجوده فى اتحاد الكرة، ولم أرَ له أي دور ملموس، وتحدثت أنه عراب صفقة التعاقد مع الأجانب فى اتحاد الكرة، وغير ذلك لا وجود له.
ويعز عليَّ أن يكون أداء الكابتن حازم إمام بهذا الشكل داخل اتحاد الكرة، وهو يعلم أن هناك تضاربًا كبيرًا بين ما يعمل فيه واتحاد الكرة، ورغم ذلك لا نتحدث فى مثل تلك الأمور.
ولكن أن تصل إلى حد أن الدولة تختاره نموذجًا للرياضى تحت قبة البرلمان ثم يتعامل وكأنه فى اتحاد الكرة؛ أعتقد أن الأمر غير مقبول على الإطلاق.

حازم إمام ‏ الدورى السعودى الرياضية السعودية البرلمان المصري زغلول صيام

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