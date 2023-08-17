الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

ثنائي هجومي لأهلي جدة لتعويض غياب فيرمينو أمام الخليج بالدوري السعودي

البرازيلي روبيرتو
البرازيلي روبيرتو فيرمينو،فيتو

الدوري السعودي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة الخليج، مساء اليوم (الخميس)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي.

وأعلن الأهلي عن غياب المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، عن مباراة الخليج، بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في التدريبات الجماعية.

 

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن المدير الفني للأهلي، الألماني ماتياس يايسله، يفاضل بين الثنائي حسن العلي وعبد الله المقرن، من أجل المشاركة بدلًا من فيرمينو أمام الخليج، حيث راقب الثنائي في التدريبات الجماعية، قبل اتخاذ قراره النهائي.

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وكان فيرمينو، الغائب عن مباراة الخليج، قد قاد الأهلي للفوز على الحزم في مباراة الجولة الأولى، بنتيجة (3-1)، حيث وقع فيرمينو على ثلاثية الأهلي في المباراة، ونال أعلى تقييم بين لاعبي الدوري السعودي، عن الجولة الافتتاحية، بواقع 9.5/10.

 

يلتقي فريق أهلي جدة السعودي مع نظيره فريق الخليج الذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف لاعب المنتخب الوطني في اللقاء الذي سوف يجمع الفريقين في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة أهلي جدة والخليج

وتقام مباراة أهلي جدة والخليج في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب  الأمير محمد بن فهد.

غياب فيرمينو عن مباراة الخليج

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن غياب نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو عن مواجهة الخليج القادمة في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد.

 

 

وأشار  الأهلى فى بيان رسمى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر الى أن  فيرمينو تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء التدريبات وتأكد غيابه عن مواجهة الخليج وسوف يخضع  مع الجهاز الطبي لجلسات علاج طبيعي مكثفة من أجل العودة مرة أخرى للتدريبات الفريق.

وحصل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق أهلي جدة، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب الحساب الرسمي للدورى السعودي للمحترفين عبر موقع التواصل الاجتماعي تدوينه أعلن فيها حصول فيرمينو على تقييم 9.5 من 10، وهو الأعلى بين اللاعبين الذين شاركوا في الجولة الأولى.

وسجل النجم البرازيلي أهداف "هاتريك" ليقود الأهلي للفوز على الحزم (3-1) في المباراة الافتتاحية للموسم الحالي من الدوري السعودي.

وحقق فريق أهلي جدة الفوز على حساب الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، وأقيمت المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة ليحقق الفريق الأهلاوي أول 3 نقاط في مشواره في جدول الدوري.

توج البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة السعودي، بجائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وتألق فيرمينو مع أهلي جدة في الجولة الأولى، ليسجل 3 أهداف "هاتريك" ويقود فريقه للفوز على الحزم (3-1) في المباراة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين على موقع تويتر تغريدة أعلن فيها، فوز الهدف الأول الذي سجله فيرمينو في شباك الحزم، على جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى، ليجمع النجم البرازيلي بين جائزة أفضل هدف وجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري السعودي، كما تواجد في التشكيل المثالي للجولة الأولى من المسابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن فيرمينو (31 عاما) انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

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