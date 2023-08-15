الدوري السعودي يخطف جيل ليفربول الذهبي، اتحاد جدة يفاوض محمد صلاح وماني ينضم للنصر.. فيرمينو يتألق مع أهلي جدة والاتفاق يضم هندرسون

الدوري السعودي، يواصل الدوري السعودي خطة استقطاب نجوم كرة القدم حول العالم، منذ الموسم الماضي الذي شهد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي.

أحد أبرز الأندية الأوروبية التي تضررت من أموال الدوري السعودي، كان نادي ليفربول الإنجليزي الذي فقد الجيل الذهبي للفريق والذي سبق وأن توج بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، برحيل أغلب نجومه على رأسهم السنغالي ساديو ماني الذي انضم إلى النصر السعودي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة، بجانب محمد صلاح الذي تلقى عرضا مغريا من نادي اتحاد جدة، ليكتمل المثلث الذهبي لليفربول في الدوري السعودي.

Advertisements

رد فعل ليفربول على مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

كشف ديفيد مادوك، الصحفي الإنجليزي بـ "الميرور"، رد فعل نادي ليفربول، بشأن مفاوضات نادي الاتحاد، مع محمد صلاح، لاعب وسط الريدز.

وعلق مادوك على الأخبار المتداولة بشأن مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع محمد صلاح، حيث قال "أخبار محمد صلاح مثيرة للاهتمام، وهذا كل ما يمكنني قوله".

وعن رد فعل إدارة ليفربول بشأن المفاوضات مع صلاح، قال: "إدارة ليفربول غير سعيدة بتلك الأنباء".

محمد صلاح، فيتو

تغيير وغضب محمد صلاح

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، استبدل صلاح ولويس دياز قبل نهاية المباراة في 13 دقيقة، لصالح الثنائي هارفي إليوت وبن دوك.

ولم يكن النجم المصري سعيدًا بالقرار الذي اتخذه المدرب، حيث ظهر يمزق الشريط الواقي ويلقيه على الأرض في حالة من الغضب، كما توجه محمد صلاح مباشرة إلى مقاعد البدلاء في ليفربول، ولم يصافح المدرب الألماني يورجن كلوب.

وعلق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على غضب محمد صلاح، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، مساء الأحد، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأفادت بعض المصادر الصحفية أن الفرعون المصري يضغط على ناديه للموافقة على رحيله لاتحاد جدة في انتظار معرفة ما إذا كان كلوب سيسمح برحيله أم سيتمسك بخدماته.

وكان صلاح قد شارك مع ليفربول في 306 مباراة في مختلفة المسابقات منذ أن إنضم للريدز في العام 2017 قادمًا من روما الإيطالي ونجح في تسجيل 186 هدفًا وصنع 80 آخرين وحصد لقب دوري أبطال أوروبا والبريميرليج بالإضافة إلى كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد بجانب السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

محمد صلاح، فيتو

وتعمل إدارة الاتحاد على دعم صفوفها بالنجم المصري من أجل الظهور بالشكل اللائق والمميز خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها المملكة خلال شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن نادي الاتحاد تعاقد في بداية الموسم مع الفرنسي كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وجوتا، بالإضافة إلى فابينيو.

كريما بنزيما ونجولو كانتي مع اتحاد جدة، فيتو

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

فيرمينو يتألق مع أهلي جدة

أول نجوم ليفربول الذين انضموا إلى الدوري السعودي كان البرازيلي روبيرتو فيرمينو الذي انتهى عقده مع الريدز ورحل بنهاية الموسم الماضي إلى أهلي جدة في صفقة انتقال حر.

وكان فيرمينو قد نجح في كتابة إسمه بحروف من ذهب مع نادي ليفربول حيث انتقل إليه في العام 2015 قادمًا من صفوف نادي هوفنهايم الألماني وشارك بقميص الريدز في 362 مباراة بمختلف المسابقات نجح خلالهم في تسجيل 111 هدفا وقدم 79 تمريرة حاسمة، وحصد مع الريدز الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

وتألق النجم البرازيلي مع أهلي جدة وسجل “هاتريك” في الفوز على الحزم 3 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

فيرمينو يتألق مع أهلي جدة، فيتو

ساديو ماني ينضم إلى رونالدو في النصر السعودي

ثاني نجوم ليفربول الذين انضموا إلى الدوري السعودي كان السنغالي ساديو ماني الذي ضمه نادي النصر قادمًا من صفوف بايرن ميونخ الألماني عقب موسم واحد فقط قضاه خارج الريدز، الذي شهد تألقه تحت قيادة يورجن كلوب حيث لعب 269 مباراة في جميع المسابقات منذ أن إنضم في 2016 نجح خلالهم في تسجيل 120 هدفًا مع 38 تمريرة حاسمة وقاد الفريق لحصد الكثير من البطولات أبرزها الدوري الإنجليزي مع كأس كاراباو وكأس إنجلترا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية دوري أبطال أوروبا.

ساديو ماني مع النصر السعودي، فيتو

ونجح ساديو ماني الذي انضم إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة هجوم لنصر السعودي، في قيادة الفريق للتتويج بلقب البطولة العربية (كأس الملك سلمان).

فابينيو ينتظر محمد صلاح في اتحاد جدة

ويسعى نادي اتحاد جدة لجمع شمل محمد صلاح مع البرازيلي فابينيو زميله السابق في ليفربول، حيث انضم اللاعب البرازيلي إلى اتحاد جدة بطلب من المدير الفني البرتغالي نونو سبيرتو سانتو بعقد يمتد لثلاثة سنوات حتى يونيو 2026.

وقبل رحيله خاض فابينيو مع ليفربول 219 مباراة في مختلف المسابقات تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة ونجح في التتويج بالكثير من البطولات المحلية والقارية.

محمد صلاح مع فابينيو، فيتو

جوردان هندرسون ينضم إلى الاتفاق بتوصية من جيرارد

واصلت أندية الدوري السعودي، ضم نجوم ليفربول بعدما حصل الاتفاق على توقيع الإنجليزي جوردان هندرسون قائد الريدز وذلك بتوصية من ستيفن جيرارد مدرب الفريق.

ولعب هندرسون مع ليفربول 492 مباراة في جميع المسابقات منذ أن إنضم عام 2011 قادمًا من صفوف سندرلاند ونجح في تحقيق ثمانية ألقاب بينها لقب الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.

وأعرب جوردان هندرسون، عن سعادته بتحقيق الانتصار في أولى مبارياته بقميص الاتفاق في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على حساب النصر بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الأولى.

جوردان هندرسون يقود الاتفاق للفوز على النصر، فيتو

وقال هندرسون، خلال تصريحات لفضائية SSC الرياضية، "سعيد باللعب في الدوري السعودي، وأشكر الجميع على النقاط الثلاث الأولى في مشوار الاتفاق".

وعمّا إذا ما استغل الاتفاق تعب لاعبي النصر، إثر خوض مباراة نهائي البطولة العربية منذ يومين، قال هندرسون "قد نحاول استغلال تلك النقاط، ولكن النصر يمتلك نجومًا مثل ماني ورفاقه، كما أن النصر لعب اليوم بقائمة لم تشارك في النهائي، وكانوا في لياقتهم البدنية".

وفي سياق متصل، أبدى هندرسون سعادته بالالتقاء بالسنغالي ساديو ماني، زميله السابق في ليفربول، قائلًا "إنها لحظة مميزة وماني لاعب مذهل".