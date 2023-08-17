الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء وانخفاض البلدي

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت  أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، وانخفض سعر الدواجن الحمراء بنحو جنيهين، كما استقرت أسعار البيض وتباينت الكتاكيت، مقابل استقرار سعر علف الدواجن.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الخميس

وتباينت  أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الخميس، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر 61 جنيهًا، فيما انخفضت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 102 إلى 103 جنيهات، بانخفاض  جنيهين عن سعره السابق.

Advertisements

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الخميس، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69.7 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 63 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي اليوم الخميس، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 110.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 80 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الخميس

 أسعار البيض في المزرعة، اليوم الخميس، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 105 جنيهات إلى 106 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 107 إلى 108 جنيهات، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 118 إلى 119 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الخميس

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الخميس، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100.75 إلى 105.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 102 جنيه إلى 107.75 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

 أسعار الأعلاف اليوم الخميس، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13500 جنيه، ذرة أوكراني نحو 12 ألف جنيه، صويا 46% بسعر  28 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 27 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 28 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما  أسعار الكتكوت اليوم  الخميس، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 14.5 إلى 18 جنيهًا، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 14 جنيهًا إلى 14.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 10.5 إلى 11.5 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 11جنيهًا إلى 12 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا، كتكوت هجين من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، كتكوت روز بيور سعر من 10.5 إلى 11.5 جنيه.

 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، سجل كتكوت أربو سعر 16 جنيهًا، كتكوت روص من 14 جنيهًا إلى 16.75 جنيه، كتكوت كب بسعر 17 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 16.5 جنيه.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر  20 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت أر بسعر 18 جنيهًا.

txt

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17-8-2023 في الدقهلية

txt

رئيس شعبة الدواجن يكشف عن تراجع في أسعار البيض والفراخ (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار البيض اسعار الدواجن اسعار الدواجن والبيض اسعار الدواجن والبيض اليوم بورصة الدواجن سعر الدواجن سعر الفراخ سعر الفراخ البيضاء سعر علف الدواجن سعر كرتونة البيض سعر كيلو الفراخ سعر كيلو الفراخ البيضاء

مواد متعلقة

تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق

رغم تراجع الأعلاف، أسباب عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض

تراجع القوى الشرائية زلزال ضرب سوق الدجاج في مصر، أين تتجه أسعار الفراخ؟

أسعار اللحوم تكسر حاجز الـ 300 جنيه بالمحافظات.. والأضاحي لمن استطاع إليها سبيلا.. ودعوات لحملة مقاطعة تحت عنوان "خليها تنعر"

مؤشرات استمرار تراجع أسعار الدواجن في الأيام المقبلة، انخفاض الأعلاف بقيمة 1500 جنيه والكتكوت البلدي بسعر 5.5 جنيه، وسلامة الغذاء تحدد شروط تجديد تراخيص المجازر

اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن تراجع جديد في الأسعار ويكشف السبب (فيديو)

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 11-5-2023 في الدقهلية

انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض، رئيس الشعبة يكشف السبب (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

الأهلي، رساله غامضة لـ صلاح محسن عبر انستجرام

موقف سيد عبد الحفيظ من حضور احتفالية الأهلي

بطريقة بسيطة، إزاي تحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية أون لاين (فيديو)

قراران جديدان من رئيس الوزراء، اعرف التفاصيل (مستند)

قناة عالمية جديدة تنقل الدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

المزيد

خدمات

المزيد

بدء توفر تطعيم الإنفلونزا الموسمية لشتاء 2024 وارتفاع ثمنه لهذا السعر

بطريقة بسيطة، إزاي تحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية أون لاين (فيديو)

غلق صالة 1 في مطار القاهرة بسبب أعمال التطوير

الأحد المقبل فتح باب التنسيق الإلكتروني لهذه الفئات بجامعة الأزهر لمدة أسبوعين

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها التواضع والخشوع، أمين الفتوى يوضح عبادات القلب وأهميتها في حياة الإنسان

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

المزيد
الجريدة الرسمية