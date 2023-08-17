أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء وانخفاض البلدي

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، وانخفض سعر الدواجن الحمراء بنحو جنيهين، كما استقرت أسعار البيض وتباينت الكتاكيت، مقابل استقرار سعر علف الدواجن.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الخميس

وتباينت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الخميس، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر 61 جنيهًا، فيما انخفضت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 102 إلى 103 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

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أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الخميس، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69.7 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 63 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي اليوم الخميس، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 110.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 80 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الخميس

أسعار البيض في المزرعة، اليوم الخميس، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 105 جنيهات إلى 106 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 107 إلى 108 جنيهات، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 118 إلى 119 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الخميس

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الخميس، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100.75 إلى 105.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 102 جنيه إلى 107.75 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الأعلاف اليوم الخميس، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13500 جنيه، ذرة أوكراني نحو 12 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 28 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 27 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 28 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الخميس، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 14.5 إلى 18 جنيهًا، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 14 جنيهًا إلى 14.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 10.5 إلى 11.5 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 11جنيهًا إلى 12 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا، كتكوت هجين من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، كتكوت روز بيور سعر من 10.5 إلى 11.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، سجل كتكوت أربو سعر 16 جنيهًا، كتكوت روص من 14 جنيهًا إلى 16.75 جنيه، كتكوت كب بسعر 17 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 16.5 جنيه.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 20 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت أر بسعر 18 جنيهًا.