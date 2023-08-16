ارتفاع أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيه، والدواجن الحمراء بنحو 4 جنيهات، كما ارتفعت أسعار البيض والكتاكيت، مقابل استقرار سعر علف الدواجن.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الأربعاء

وتباينت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الأربعاء، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر 61 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما ارتفعت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 104 إلى 105 جنيهات، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

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أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الأربعاء، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 70.3 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 64 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي اليوم الأربعاء، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 107.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 72 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الأربعاء

أسعار البيض في المزرعة، اليوم الأربعاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 105 جنيهات إلى 106 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كرتونة البيض الأحمر من 107 إلى 108 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 118 إلى 119 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الأربعاء

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الأربعاء، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 103 إلى 105.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 105 جنيهات إلى 107.75 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13500 جنيه، ذرة أوكراني نحو 12 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 28 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 27 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 28 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأربعاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 14.5 إلى 18 جنيهًا، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 14 جنيهًا إلى 14.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 10 إلى 11 جنيهًا، كتكوت ساسو سعر من 11جنيهًا إلى 12 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا، كتكوت هجين من 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، كتكوت روز بيور سعر من 9 إلى 10 جنيهات.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء، سجل كتكوت أربو سعر 16 جنيهًا، كتكوت روص من 14 جنيهًا إلى 16.25 جنيه، كتكوت كب بسعر 16.25 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 16.5 جنيه.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 20 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت أر بسعر 18 جنيهًا.