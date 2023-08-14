رئيس شعبة الدواجن يكشف عن تراجع في أسعار البيض والفراخ (فيديو)

اسعار الدواجن والبيض اليوم، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية:"حدث بالأمس انخفاض في أسعار الدواجن حيث تراجع الكيلو من 64 إلى 60 جنيها بالمزارع وللمستهلك 68 جنيها".

سعر كرتونة البيض

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"سعر كرتونة البيض بالمزارع يتراوح ما بين 100 إلى 104 جنيهات".

انخفاض أسعار الأعلاف

ولفت إلى انخفاض سعر طن الأعلاف من 23 ألف جنيه الي 21400 جنيه وهذا نتج عنه تراجع أسعار الدواجن والبيض، مشددًا على زيادة الرقابة علي الأسواق من أجل حماية المستهلك من جشع التجار.

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أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق

سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الدواجن الحمراء بنحو جنيهين.

فيما استقرت أسعار البيض، وتباينت أسعار الكتاكيت مقابل استقرار سعر علف الدواجن.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023.



أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الإثنين



وتباينت أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الإثنين، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر 62 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما انخفضت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 100 إلى 101 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين



أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الإثنين، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 70.6 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 64 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي اليوم الإثنين، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 111.7 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 90 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الإثنين



أسعار البيض في المزرعة، اليوم الإثنين، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 104 جنيهات إلى 105 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 106 إلى 107 جنيهات، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 116 إلى 117 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الإثنين



أما في أسعار بورصة البيض اليوم الإثنين، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100.75 إلى 105.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 102.75 جنيه إلى 108 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين



أسعار الأعلاف اليوم الإثنين، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13200 جنيه، ذرة أوكراني نحو 11500 جنيه، صويا 46% بسعر 27500 جنيه، صويا 44% بسعر 26500 جنيه، كسب صويا بسعر 27500 جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا.