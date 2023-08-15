الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

الدواجن والبيض، فيتو
الدواجن والبيض، فيتو

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت  أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين، فيما استقرت أسعار الدواجن الحمراء والبيض والكتاكيت وعلف الدواجن.

 

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023. 

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الثلاثاء

وتباينت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الثلاثاء، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 59 جنيهًا  إلى 60 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما استقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 100 إلى 101 جنيه.

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أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 65.8 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 70 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 108.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 75 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الثلاثاء

 أسعار البيض في المزرعة، اليوم الثلاثاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 104 جنيهات إلى 105 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 106 إلى 107 جنيهات، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 116 إلى 117 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الثلاثاء

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الثلاثاء، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100.75 إلى 105.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 102.75 جنيه إلى 108 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء

 أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13200 جنيه، ذرة أوكراني نحو 11500 جنيه، صويا 46% بسعر  27500 جنيه، صويا 44% بسعر 26500 جنيه، كسب صويا بسعر 27500 جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم  الثلاثاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 11.5 إلى 17 جنيهًا، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 14 جنيهًا إلى 14.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 8.5 إلى 9.5 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، كتكوت هجين من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، كتكوت روز بيور سعر من 9 إلى 10 جنيهات. 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء، سجل كتكوت أربو سعر 15 جنيهًا، كتكوت روص من 14 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 15.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 16.5 جنيه.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر  20 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 8 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت أر بسعر 18 جنيهًا.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الدقهلية

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رئيس شعبة الدواجن يكشف عن تراجع في أسعار البيض والفراخ (فيديو)

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