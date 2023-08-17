الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

حياة كريمة تطلق أول معسكر تدريبي للشباب في مدينة دهب

حياة كريمة.فيتو
حياة كريمة.فيتو

أطلقت مؤسسة حياة كريمة أول معسكر تدريبي للشباب في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بهدف التوعية والتعريف بالمشروعات القومية الكبرى وخاصة المشروع القومي حياة كريمة، وتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، والذي يعد كأول انطلاقة للمؤسسة في تنفيذ معسكرات للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في تعاون هو الأول من نوعه في هذا المجال.


يستهدف المعسكر الشباب من الفئة العمرية (18-30)عامًا، وعلى مدار أربعة أيام، تضَمن المعسكر مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والتدريبية والترفيهية، تتمثل في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وتوعوية، وعقد محاضرات عن تنمية وتطوير الذات ومهارات القيادة، فضلًا عن تجهيز زيارات للشباب للتعرف على المزارات السياحية بالمدينة.

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ياتي هذا المعسكر كبداية انطلاق مؤسسة حياة كريمة لتنفيذ سلسلة من المعسكرات الشبابية في مختلف المحافظات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة شابة ورائدة في العمل التنموي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وتسعى لتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم ولمواهبهم، وتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل ودعمهم للوصول إلى الفرص المناسبة.

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