استشاري تغذية توضح أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار وأهم مكوناتها (فيديو)

تناول الوجبات الرئيسية في مواقيتها المحددة أمر ضرورى للحفاظ على الصحة، وهو ما تحرص عليه بعض الأمهات حفاظا على صحة الصغار.

وتعد وجبة الإفطار من أهم هذه الوجبات، ويجب عدم إهمالها، للحفاظ على صحة الجسم ونشاطه طوال اليوم.

فوائد وجبة الإفطار

وقالت الدكتورة منال عز الدين باحثة فى معهد تكنولوجيا الاغذية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، إن وجبة الإفطار من الوجبات المهمة على مدار اليوم لأنها تأتي بعد انقطاع الجسم عن الطعام لفترة طويلة من 8 إلى 10 ساعات، وهى فترة النوم، حيث تقل نسبة الجلوكوز بالدم، نتيجة عمل القلب والجهاز التنفسي أثناء النوم، وبالتالى يحتاج الجسم إلى الطعام عقب الاستيقاظ لمد جميع الأجهزة بالطاقة لتعمل بأعلى كفاءة.

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مكونات وجبة الإفطار الصحية

واضافت منال، أنه يجب أن تكون وجبة الإفطار عقب الاستيقاظ بفترة قليلة، لمد الجسم بحاجته من الغذاء مايساعده على النشاط طوال اليوم، كنا يجب أن تكون وجبة الإفطار متكاملة وتحتوى على العناصر الغذائية المهمة مثل البروتينت والخضروات والكربوهيدرات مثل الخبز الأسمر مع البيض والحبن واللبن، أو طبق الفول مع السلطة الخضراء أو الجرجير، أو كوب بليلة مع المكسرات والقليل من اللبن، أو عمل عجة من البيض والدقيق والخضروات وتناولها بالخبز البلدى فجميعها وجبات متكاملة تمد الجسم بحاجته من الغذاء، لمنحه الطاقة التى يحتاجها على مدار اليوم.

أهمية وجبة الإفطار في الريجيم

وتابعت، أنه فى الحميات الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن، مثل الريجيم المتقطع بها وجبة إفطار وتكون مهمة لمساعدة الجسم على حرق الدهون ومده بالطاقة فى نفس الوقت لذا وجبة الإفطار مهمة ولا يجوز التخلى عنها باى حجة حفاظا على صحة الجسم، وصحة الأجهزة حيث تعمل وجبة الإفطار على عمل أجهزة الحسن بأعلى كفاءة لأنعا أمدها بالطاقة اللازمة مثل القلب والجهاز التنفسي والمخ، وهكذا.

أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار

واوضحت الدكتورة منال، أن أفضل وقت للإفطار هو خلال ساعتين من الاستيقاظ حتى يبدأ الجسم يومه بمل نشاط فلو تم تأخير وجبة الإفطار لا يستطيع الطالب التركيز فى المدرسة والموظف لا يستطيع بدء عمله لعدن وجود التركيز والنشاط بسبب عدم تناول الإفطار، لذا من المهم الإفطار فى الصباح حيث اتباع الساعة البيولوجية للجسم فى النوم المكبر والاستيقاظ المبكر وتناول الإفطار أيضا مبكرا.