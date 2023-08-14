خبيرة تغذية تكشف أهمية وجبة الإفطار وأهم العناصر الواجب توافرها فيها

كشفت الدكتورة ناهد زكي، الأستاذ بمعهد تكنولوجيا الأغذية أهمية وجبة الإفطار، قائلة إن وجبة الإفطار تمد الجسم بالطاقة والنشاط بعد فترة النوم الطويلة.

أهمية وجبة الإفطار وأهم العناصر الواجب توافرها

وتابعت الدكتورة ناهد زكي، خلال لقائها لبرنامج "٨ الصبح" المذاع على شاشة "دي إم سي"، أن أهم العناصر الواجب توافرها في وجبة الإفطار هي البروتين والكربوهيدرات والأملاح المعدنية، مشيرة إلى أن الكربوهيدرات الموجودة بالخبز البلدي، والشوفان، والكينوا، كما ان البروتين موجود بالبيض والألبان.

Advertisements

ونوهت بأنه من الضروري الابتعاد عن اللحوم المصنعة في فترة الإفطار، والحرص على تناول كوب من الماء في الصباح لأنها تغسل السموم من الجسم.



https://fb.watch/mpxj4Mti-U/?mibextid=UVffzb

أفضل الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

أفضل الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، لفقدان الوزن، هو ما يبحث عنه كل من يعاني من الوزن الزائد، وذلك لأن الفواكه هي أفضل الأطعمة التي يمكنها أن تمد الجسم بمختلف المغذيات، دون الخوف من زيادة الوزن، فيمكن تناول الفاكهة كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى أطباق مثل سلطة الفاكهة والعصائر وغيرها لزيادة قيمتها الغذائية، مع عدم الخوف من زيادة الوزن، كما أن الفواكه غنية بالألياف، مما يساعدك في الشعور بالشبع.

أكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن العديد من الفواكه غنية بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد في حماية جسمك من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، والتي يمكنها المساعدة في إنقاص الوزن، وتقليل الدهون بالجسم، فعلى سبيل المثال، الأنثوسيانين يعد أحد مضادات الأكسدة التي تقلل الدهون في الجسم، وتتواجد في العديد من الفواكه.

أهمية الفواكه في إنقاص الوزن

أضافت الدكتورة لورا، أن الفاكهة تعد جزءًا مهمًّا من النظام الغذائي الصحي، خاصة أثناء إنقاص الوزن، وذلك لعدة أسباب، تستعرضها في السطور التالية:

غنية بالألياف:

الفواكه غنية بالألياف، مما يساعدك في الشعور بالشبع لفترة طويلة والألياف تحافظ على الشهية، وتساعدك هذه المغذيات في تناول كميات أقل بشكل عام، وتقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها دون الشعور بالحرمان أو الجوع.

غنية بالمغذيات

الفواكه مليئة بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الهامة الأخرى التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح، هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على الصحة جيدة، ويمكن أن تساعد أيضًا في إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي.

متعددة الاستخدامات

الفواكه متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن إضافتها إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، من السلطات إلى العصائر إلى الحلويات. أفضل طريقة للحصول على الفاكهة هو تناولها نيئة، دون عصر.