فوائد البيض المسلوق، يحمي العينين والدماغ وينقص الوزن
فوائد البيض المسلوق، هامة للجسم، فتحتوي البيضة على فيتامين أ وحمض الفوليك وفيتامين ب 5 وفيتامين ب 12 وفيتامين د والحديد والكاروتينات والفوسفور والسيلينيوم والزنك، ولذلك يطلق على للبيض "سوبر فوود".
وأشارت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، إلى أن القيمة الغذائية في بيضة واحدة مسلوقة، إنها تحتوي على 78 كيلو كالوري، 1 جرام كربوهيدرات، 6 جرام بروتين، 9 جرام دهون و187 ملليجرام كوليسترول.
فوائد البيض المسلوق
واستعرضت في السطور التالية، فوائد البيض المسلوق.
البيض المسلوق يحتوي على دهون صحية
تحتوي البيضة المسلوقة على دهون صحية تحمي الجسم، وتساعد في الحفاظ على دفء الجسم، مما يجعل البيض المسلوق مثاليًا لفصل الشتاء.
البيض المسلوق يقوي المناعة
البيضة تحتوي على كمية جيدة من فيتامين B6 وB12 جنبًا إلى جنب مع الزنك، وهي تساعد في تعزيز المناعة ومكافحة الإنفلونزا والبرد.
البيض المسلوق يحافظ على قوة العظام
تعتبر البيضة مصدرًا جيدًا لفيتامين د، والذي لن يعزز مناعتك فحسب، بل يحافظ أيضًا على قوة عظامك.
يساعد البيض المسلوق في إنقاص الوزن
تحتوي البيضة على مصدر جيد للبروتينات الخالية من الدهون بالإضافة إلى الأحماض الأمينية، مع سعرات حرارية منخفضة يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.
البيض المسلوق يحافظ على الدماغ سليم
البيضة تحتوي على كمية جيدة من أحماض أوميجا3 الدهنية والكولين، والتي "تبني غشاء الخلية ولها دور في إنتاج جزيء الإشارة في الدماغ.
البيض المسلوق يحمي العينين
يحتوي صفار البيض أو الجزء الأصفر من البيض المسلوق باللوتين والزياكسانثين، مما يحمي العين ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، لذلك للحصول على عيون صحية، يكون بتناول البيض المسلوق.
يساعد البيض المسلوق على تعزيز جمال البشرة
يحتوي الجلد على جزء مهم وهو السيلينيوم، ويعتبر البيض مصدرًا ممتازًا لهذه المغذيات.
البيض المسلوق يعزز صحة الشعر
تحتوي البيضة على البيوتين الذي يساعد في الحفاظ على صحة الشعر ولمعانه.
البيض المسلوق لصحة القلب
البيض المسلوق يحتوي على كوليسترول جيد يحافظ على صحة القلب، إذا تم تناوله باعتدال.
البيض المسلوق مفيد للحوامل أو المرضعات
البيض المسلوق مفيد للغاية في كلتا المرحلتين من حياة المرأة حيث تحتوي البيضة على كمية جيدة من البروتين والكولين وكذلك السيلينيوم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.