الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

أول قرار من النيابة بشأن انقلاب سيارة على الطريق الدائري الأوسطي

انقلاب سيارة على
انقلاب سيارة على الطريق الدائري الأوسطي، فيتو

استعلمت النيابة العامة، عن الحالة الصحية لـ سائق أصيب إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري الأوسطي اتجاه حلوان، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأنها.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الأوسطي اتجاه حلوان وبعد بوابة الرسوم وقبل مسجد الفتاح العليم  وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص أصاب قائد السيارة نتيجة الحادث وتم نقله الى مستشفى بدر لتلقي العلاج اللازم فيما رفع رجال المرور آثار الحادث وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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النيابة العامة حلوان مسجد الفتاح العليم

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