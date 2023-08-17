علي الحجار: أغانيَّ أصبحت تراث وبقالي 50 سنة بغني (فيديو)

علي الحجار، قال الفنان علي الحجار: "أنا بقالي 50 سنة بغني من أول فرقة التخت العربي للموسيقى العربية في 1974 قبل ما اتعرف على بليغ حمدي".

تراث علي الحجار

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "لدي أقوال أخرى" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى بإذاعة نجوم إف إم: "50 سنة احتراف غناء وهذا يعتير تراث، فأنا أغانيا أصبحت تراث".

حفلات ساقية الصاوي

وتابع:"قعدت 14 سنة اغني في ساقية الصاوي حفلة شهرية واَخر 3 سنين بغني حفلتين في الشهر، وكنت دايما بعمل في فاصل من فاصلين عن إحياء التراث وتكريم لعمار الشريعي".

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اغنية المال والبنون

ولفت علي الحجار:"اغنية المال والبنون بقالها 47 سنة ولحد دلوقتي بتطلب مني، وأنا أول لما بشوف الجمهور بنسى كل التعب اللى عندي".



في تصريحات سابقة، قال الفنان علي الحجار: “مشروع 100 سنة غنا اتكلمت عنه من 2002 ومفيش سنة عدت إلا لما اتكلمت عنه وعن أهميته، وهو توثيق لتاريخ الأغنية ومشروع كبير لا أستطيع إنتاجه بمفردي، ولم أطلب أجرا لنفسي حال تنفيذه”.

وأضاف الحجار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "لما لقيت مؤتمر صحفي بيتعمل للفنان مدحت صالح بيقول نفس الأفكار اللى قلتها هي هي بالظبط بدأت اتكلم وأقول ده مشروعي، وبعد لما خلصت حفلتي ونجحت رغم ان مكنش فيه أي دعايا إعلامية، وأرسلت لمسئول كبير في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تغطية الحفل، فلقيت الرد معلش احنا مشغولين بنغطي حفل مدحت صالح، قلت له ابعتلي كاميرا بس تغطي الحفل، أنا مش عايز أعمل دعاية لنفسي اكتر من أن الناس تشوف حاجة حلوة انا بيحضر حفلاتي قامات".

فشل مشروع مدحت صالح

وأوضح: "لما رجعت البيت كانت حفلة مدحت صالح بتتعاد فلقيت كل اللي كان بيتقال إن مشروع الأساتذة هيتناول المطربين القدامى وعمل الألحان بتوزيعات معاصرة لا لقيت توزيعات جديدة ولا الحان جديدة فقلت الحمد لله إنه مخدش مشروعي ولا أضاف أي جديد ومفيش جديد في توزيعات الأغاني وأنا هقدم مشروعي 100 سنة غنا".

وعد وزيرة الثقافة لعلي الحجار

وأضاف: "أنا أبويا محفظني التراث وعارف الموضوع هيتعمل ازاي والمسألة مش اني أعمل حفلة وأغني فيها، شوفنا مطربين كتير بيغنوا للعندليب وفايزة وشادية وأم كلثوم، أنا عارف المشروع هيتعمل ازاي؟ ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني لما قابلتها قالت لي احنا هنراضيك وهتعمل مشروع 100 سنة غناء زي ما انت عايزه وكل الأوركسترا اللي تطلبها هنوفرهالك".





مشروع 100 سنة غنا

وأكمل: "مشروع 100 سنة غنا لما هنبدأ فيه الناس كلها هتستفيد".