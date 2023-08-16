أخبار الفن اليوم.. شمس الكويتية تكشف لـ"فيتو" أصعب قرار في حياتها.. تأجيل طرح فيلم فوى فوى فوى بالسينمات لهذا الموعد.. ومحمد رمضان يطرح أغنية جديدة

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي

أكدت الفنانة شمس الكويتية أن مشاركتها في مسلسل “سره الباتع ” الذي عرض في شهر رمضان من هذا العام أصعب قرار أخذته في حياتها، مشيرة إلى صعوبة العمل مع المخرج خالد يوسف.

وقالت “شمس” خلال لقائها مع “فيتو”: المشاركة في مسلسل سره الباتع أخطر قرار أخذته في حياتي، لأن الموضوع كان صعبا للغاية، العمل مع المخرج خالد يوسف بحتاج لقوة، لأنه صعب كمخرج، ولكنه شاطر لذلك أنا استفدت من هذه التجربة بشكل كبير".

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قالت الفنانة عايدة رياض: "الرقص الشرقي مش عيب خالص، وكنت أتمنى أرقص في الفنادق لإني متمكنة وبحب اللي بيرقصوا ولكن الظروف زمان مكنتش مناسبة ومنعتني من تحقيق رغبتي".



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار": "لما كنت صغيرة وفي بداياتي اتعرض عليا أرقص شرقي في الفنادق ولكن الظروف الأسرية منعتني من ذلك".

قال الفنان علاء مرسي: "مرعي البريمو فيلم لطيف خفيف مش عايزين نديله أكتر من كده ولا نقلل من أهميته دي".



وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "مرعي البريمو فيلم العائلات دخلت اتفرجت عليه وانبسطت خرجت ومفيش مزايدة، ولو مكنش الهجوم المسبق الزيادة عن اللزوم كانت الناس كلها هتروح تتفرج عليه".

طرح الفنان أحمد سعد منذ قليل أحدث أعماله الفنية والتي جاءت بعنوان “دب دب” وذلك على منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية أحمد سعد الجديدة “دب دب” من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس.

وظهر أحمد سعد في فيديو كليب أغنيته الجديد “دب دب” وهو يرقص ويرتدي إطلالة غريبة خاطفة للأنظار.

كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي وموعد طرح فيلم “فوي فوي فوي ” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج والفنانة نيللي كريم والفنان الكوميدي بيومي فؤاد والممثل الشاب طه دسوقي وتأليف وإخراج عمر هلال.. بعد تأجيل طرحه بالسينمات المصرية والعربية..

وكان من المفترض أن تستقبله السينمات خلال النصف الأخير من شهر أغسطس الجارى إلا أنه تأجل إلى 13 سبتمبر..

كشفت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن أكثر شيء تخشاه قائلة: "أكثر شيء أخاف منه أن يخونني صوتي أو أفقد حب الجمهور".

وأكدت نادية مصطفي أنها تتمنى عمل ديو غنائي مع عدد من المطربين ومن أبرزهم علي الحجار ومدحت صالح، وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو": "أنا تعاونت مع هاني شاكر في ديو بعنوان “حاجة غريبة” والجمهور طلب منا أن نصور ديو الأغنية لأن صوتنا لائق علي بعضنا البعض.

الت الفنانة عايدة رياض: "كنت مرتبطة بنجم زملكاوي كبير وجمعتنا قصة حب، بس كان فيه مشاكل من ناحية أهله لإنهم مكنوش عايزين الجوازة، واتجوزت محرم فؤاد كيدا وغيظا فيه".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار": "بعد 6 شهور من زواجي من محرم فؤاد حبيته جدا بس في الأول مكنتش بحبه".

طرحت الشركة المنتجة لفيلم ع الزيرو والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان أغنية جديدة بعنوان “هنرقص” ضمن أحداث الفيلم وذلك على منصات الموسيقي وموقع “يوتيوب”.

أغنية “هنرقص” لمحمد رمضان من فيلم ع الزيرو من كلمات وألحان أحمد العدل وظهر في الفيديو كليب كل من “رمضان” ونيللي كريم والطفل منذر مهران من خلال أحداث الفيلم.