شمس الكويتية لـ فيتو: خالد يوسف مخرج شاطر والشغل معه صعب (فيديو)

أكدت الفنانة شمس الكويتية أن مشاركتها في مسلسل “سره الباتع ” الذي عرض في شهر رمضان من هذا العام أصعب قرار أخذته في حياتها، مشيرة إلى صعوبة العمل مع المخرج خالد يوسف.

تجربة شمس الكويتية في سره الباتع

وقالت “شمس” خلال لقائها مع “فيتو”: المشاركة في مسلسل سره الباتع أخطر قرارأخذته في حياتي، لأن الموضوع كان صعبا للغاية، العمل مع المخرج خالد يوسف بحتاج لقوة، لأنه صعب كمخرج، ولكنه شاطر لذلك أنا استفدت من هذه التجربة بشكل كبير".

Advertisements

وعن أغنيتها الجديدة “عايزة بحر” قالت:" الأغنية باللهجة المصرية من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وتوزيع خالد عز ، وفكرتها تخص الأنثي إلي حد كبير وتتكلم عن حالة نفسية وهي الانعزال والاحتياج إلي البحر.

شمس الكويتية

يشار إلى أن شمس الكويتية من مواليد ٢٧ أبريل عام ١٩٨٠..ولدت في مدينة حفر الباطن لأب سعودي وأم كويتية، وعاشت لسنوات طويلة في الكويت مما جعلها تُعرف بـ (شمس الكويتية).

ثم انتقلت شمس للإمارات بعد زواجها، درست في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، تعاقدت مع شركة رناد للصوتيات في عام 2000، وأصدرت أول ألبوماتها الغنائية (حبيب الورد)..

طرحت بعدها عدة ألبومات، منها (سبع مرات، مظاهرة نسائية، شمس 2007، جلسات شمس، شمس خليجي، شمس مصري)، وشاركت بالتمثيل ضيفة شرف في مسلسل (هايبرلوب)..تحرص على التفاعل المستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أن لها أغنية شهيرة باللهجة المصرية انتقدت فيها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بعنوان (أهلا إزيك؟).

وكانت الفنانة شمس الكويتية قد أعلنت في يوليو الماضي عزمها مقاضاة والدتها لأنها "لم تستشرها قبل أن تلدها". ونشرت الفنانة شمس مقطع فيديو عبر صفحتها على "سناب شات"، قالت فيه: "أحب أوجه دعوة لأي محامي شاطر على سناب.. أريد أن أرفع قضية على أمي.. شلون تجيبني من دون ما تستشيرني.. شلون تولدني من دون ما تسألني تبين تجين أو لا.. الوضع حلو أو لا".

شمس الكويتية، فيتو

وأضافت: "من حقي أرفع قضية عليها وأطالبها بتعويض.. أريد أطالبها بتعويض عن كل ضربة ضربتني إياها".

وتفاعل عدد من المتابعين مع مقطع الفيديو، موجهين انتقادات للفنانة شمس الكويتية، فيما استهجن أحد المعلقين ما وصفه بـ“الاعتراض على خلق الله“.

وقبل عام أطلقت الفنانة شمس الكويتية تصريحات مثيرة خلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج ”العرافة“.

وقالت حينها إنها ”ليست من أفضل المطربات العربيات؛ لأنها لا تحب أن تقيم نفسها أبدًا“.

وأشارت إلى أن ”أي رجل دخل في حياتها وارتبطت به شكّ فيها وغار عليها وحاول تملكها“.

وأكدت أنها ”من المستحيل أن ترتبط بشخص متزوج مهما حدث، على الرغم من تقدم العديد من الأشخاص المتزوجين لها ورفضتهم بشدة“.

أما عن تصريحها السابق بأنها لن تتزوج من داخل الوطن العربي، وإنما على القانون الأمريكي، أكدت أنه ”كلام عقلاني لأن المرأة في وجهة نظرها لم تُعطَ حقها بالعالم العربي“.