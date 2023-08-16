تأجيل طرح فيلم فوى فوى فوى بالسينمات لهذا الموعد

كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي وموعد طرح فيلم “فوي فوي فوي ” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج والفنانة نيللي كريم والفنان الكوميدي بيومي فؤاد والممثل الشاب طه دسوقي وتأليف وإخراج عمر هلال.. بعد تأجيل طرحه بالسينمات المصرية والعربية..

وكان من المفترض أن تستقبله السينمات خلال النصف الأخير من شهر أغسطس الجارى إلا أنه تأجل إلى 13 سبتمبر..

فيلم فوي فوي فوي

الفيلم تم تصويره بمصر وعدد من الدول الأوروبية.. وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاب يدخل ضمن فريق كرة قدم للمكفوفين، وينجح في خداع من حوله.. ومؤخرًا احتل فيلم “فوي فوي فوي” صدارة الترند العربي بقوة لأن قصة الفيلم “مسروقة” من تحقيقات صحفية..

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أزمة فيلم فوي فوي فوي

وكانت البداية عندما شن الكاتب الصحفي محمود شوقي هجومًا كبيرًا على أبطال وصُناع فيلم “فوي فوي فوي” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن عرض جزء من الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، مشيرا إلى أنه المالك الحقيقي للفكرة وهو من قام بعمل تحقيقات صحفية وأطلق كتابًا بالقصة كاملة منذ عام 2016.

كما عبر الصحفي محمود شوقي عن غضبه من عرض الفكرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي دون الإشارة له من قريب أو بعيد قائلًا: سرقة علنية في دور العرض فوجئت برسالة من الزميلة العزيزة يسرا عويس تبلغني بتعرضي للسرقة العلنية في عز الظهر وداخل دور العرض السينمائية، ثم تلقيت رسائل واتصالات عديدة من صحفيين وإعلاميين فوجئوا بما حدث أيضًا.. والحكاية ببساطة أننى الصحفي صاحب انفراد تحقيق المكفوفين الشهير في عام 2016 والذي كشفت من خلاله هروب عدد من الشباب بأوراق لاعبين مكفوفين مدعين فقدانهم للبصر، وتناولت وسائل الإعلام القصة نقلا عني وظهرت عبر الشاشات، متحدثًا عن تلك القضية وحصلت على أعلى الجوائز على رأسها جائزة دبي للصحافة العربية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم.

وتابع: أصدرت كتابا عن المكفوفين وكرة القدم يتضمن قصصا مثيرة وأعدت نشر قضية هروب شباب بأوراق لاعبين مكفوفين والآن يتم سرقة ما كتبته علنا دون خجل في فيلم سينمائي.. الفيلم بطولة نيلي كريم ومحمد فراج وإنتاج محمد حفظي، أما المدعي بتأليف قصة الفيلم فاسمه عمر هلال وهو مخرج الفيلم أيضًا، ونقل القصة جاهزة مما كتبت عبر سنوات، الأرشيف الصحفي موجود.. والكتاب موجود.. والفيديوهات مع الكابتن شوبير وغيره موجودة، أكثر ما يزعجني هو ضمير هذا المدعي بالتأليف.. أين ضميره الإنساني والمهني.. هل يجوز أن أسطو على عمل أي كاتب مثلا وادعى كتابة قصة وحكاية وتحويلها لفيلم؟

بلاغ لـ نقيب الصحفيين ووزيرة الثقافة

ولم يكتف الكاتب الصحفي محمود شوقي بكتابة منشور عبر موقع “فيس بوك”، بل خرج محاميه محمد رشوان ببيانًا.. جاء به: إلى

الدكتورة نيفين يوسف وزيرة الثقافة المصرية.

ضياء رشوان نقيب الصحفيين.

رئيس مجلس اداره شركة فيلم كلينك.. وفوكس سينما.

رئيس مجلس إدارة شركة إيمج نيشن أبوظبي.

محمد فراج والفنانه نيللي كريم وجميع صناع فيلم فوي فوي فوي الجاري تنفيذه حاليا.

بعد التحية..

وفقا لما ورد إلينا من موكلنا الصحفي محمود شوقي مؤلف كتاب “المكفوفون والكرة” وناشر المقال الشهير عن المكفوفين بمجلة الإذاعة والتلفزيون عام 2016، ومفجر قضية هروب عدد من الشباب بأوراق لاعبين مكفوفين إلى أوروبا.. والذي سرد حكايات هروب الشباب بعد انتحال صفة مكفوفين في العديد من البرامج أهمها مع الإعلامي الرياضي الشهير الكابتن أحمد شوبير، ونال كتابه عن المكفوفين وكرة القدم إشادة كبيرة،حيث تم عرض هذا الكتاب بالعديد من دور العرض ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، ونال الكاتب العديد من الجوائز المحلية والدولية عن التحقيق الصحفي الذي نشره وتسبب في ضجة إعلامية كبيرة آنذاك، وقد تم نشر الكتاب المذكور والذي يحمل رقم إيداع ١٧٢٣٥.. بتاريخ.١٢ يونيه ٢٠٢١ مما أسبغ على مصنفه الحمايه القانونية اللازمه باعتباره مصنف فني مملوك لمؤلفه لا يجوز نشره أو تداوله أو تحويره أو تحويله إلى منتج سينمائي أو مسرحي بدون إذن كتابي مسبق.

وتابع البيان: حيث فوجيء مالك المصنف الفني بالأعمال الدعائية للفيلم السينمائي (فوي فوي فوي) بطوله الفنان محمد فرج والفنانه نيللي كريم. وإنتاج الفنان محمد حفظي مالك شركة فيلم كلينك وبالتعاون مع شركات أخرى، وتحتوي الأعمال الدعائية على ما يؤكد بما لا يدع للشك من قيام صناع الفيلم بالاستيلاء على المصنف الفني المملوك لموكلنا دون وجه حق ودون الحصول على إذنه.

وقال البيان: جدير بالذكر أن موكلنا الصحافي والناقد الكبير محمود شوقي هو أحد أعلام الصحافة الرياضية وحاصل على العديد من الجوائز الرسمية الكبرى ويظهر بشكل دائم في البرامج الفضائية الشهيرة، ولا يبغى من الأمر سوي الحفاظ على حقوقه ومنع الاستيلاء عليها.

وأضاف:"لما كان عرض هذا الفيلم وإنتاجه دون مراجعة مؤلفه يعرض صناع الفيلم للعقوبات الواردة بنص المواد ١٨١ من القانون رقم ٨٢ لسنه ٢٠٠٢ وهي الحبس والغرامة. وكذلك يمنح موكلنا كنص المادة ١٧٩ من ذات القانون الحق في إقامة الدعوى بمنع عرض المصنف الفني دون إذنه، وحيث أنه بمراجعة قانون حق المؤلف والقوانين ذات الصلة ومواثيق الشرف الإعلامي من المواد ١٣٨ إلى المواد ١٤٣ وكذا المادة ١٤٧ من القانون المرفق ٨٢ لسنه ٢٠٠٢ والتي تؤكد على حقوق موكلنا وتؤكد أن المقال الصحفي تناله ذات الحماية على المؤلف الفني طالما صدر قرينا بكاتبه معرفا لنفسه وأنه يمتنع الافتئات على حقه بدعوى التحوير أو الاقتباس أو توارد الخواطر، أو اعتباره حادث.

واختتم محامي محمود شوقي بيانه بالقول: بناء على ما تقدم.. فإننا نتوجه يطلبنا هذا إلى معالي وزيرة الثقافة باعتبارها الوزيرة المسؤولة قانونا، بالوقف الفوري لإنتاج هذا الفيلم لحين الحصول على تصريح كتابي من المؤلف محمود شوقي عن طريق الشركة المنتجة.. كما نناشد السيد نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالتدخل فورا لحماية حقوق أحد أبناء نقابة الصحفيين، كما نناشد الصحف والمواقع الإخبارية بعدم التعامل مع الفيلم بهذا الشكل غير القانوني قبل موافقه المؤلف، ونهاية.. فإننا نتوجه إلى صناع الفيلم من الممثلين الكبار والمنتج المعروف بأعماله القيمة ضرورة الالتزام بأحكام القانون وإلا سنضطر لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة لحماية حقوق المؤلف.