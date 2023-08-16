نادية مصطفى: بخاف صوتي يخوني وأتمنى عمل ديو مع علي الحجار ومدحت صالح

كشفت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن أكثر شيء تخشاه قائلة: "أكثر شيء أخاف منه أن يخونني صوتي أو أفقد حب الجمهور".

نادية مصطفى تتمنى عمل ديو مع مدحت صالح وعلي الحجار

وأكدت نادية مصطفي أنها تتمنى عمل ديو غنائي مع عدد من المطربين ومن أبرزهم علي الحجار ومدحت صالح، وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو": "أنا تعاونت مع هاني شاكر في ديو بعنوان “حاجة غريبة” والجمهور طلب منا أن نصور ديو الأغنية لأن صوتنا لائق علي بعضنا البعض".

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وتابعت:" الديو الغنائي أصبح لونا نادر في الوقت الحالي وبالطبع أتمني أن أجد موضوعا يليق بنا سواء أنا أو أركان أو أنا وهاني شاكر كما أتمني عمل ديو غنائي مع مدحت صالح وعلي الحجار ومحمد الحلو ومحمد ثروت هذه أصوات رائعة للغاية وأتعلم منها وهناك أصوات كثيرة موجودة علي الساحة الفنية أحب أن أتعاون معها في ديو غنائي".

ومن ناحية أخري، فازت الفنانة نادية مصطفي في انتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية للمرة الثالثة والذي تم اقامتها يوم 1 أغسطس الجاري.

وكانت الفنانة نادية مصطفي أعلنت عن رأيها في انتخابات المهن الموسيقية قائلة: “أنا بشكر أعضاء الجمعية العمومية علشان ساعدت النقيب مصطفى كامل في هذا الصرح العظيم”.

وأضافت خلال لقاء سابق لها مع فيتو: “المنافسة مليانة حب وكلنا نتمنى التوفيق لبعض وأنا الدورتين اللي فاتوا عمري ما اتأخرت عن أي حد وعندي أفكار جديدة إن شاء الله لو بقيت موجودة في المجلس دا، وههتم بالمرأة”.

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