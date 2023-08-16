أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة "دب دب" (فيديو)

طرح الفنان أحمد سعد منذ قليل أحدث أعماله الفنية والتي جاءت بعنوان “دب دب” وذلك على منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية أحمد سعد الجديدة

أغنية أحمد سعد الجديدة “دب دب” من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس.

وظهر أحمد سعد في فيديو كليب أغنيته الجديد “دب دب” وهو يرقص ويرتدي إطلالة غريبة خاطفة للأنظار.

على الجانب الآخر، كان حققت أغنية يا ليالي للمطرب أحمد سعد والفنانة روبي 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، منذ طرحها مؤخرا، حيث تواجدت في قائمة تريند الموسيقى بالموقع.

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أغنية يا ليالي

وأغنية "يا ليالي" من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

كلمات أغنية يا ليالي

وتقول كلمات أغنية يا ليالي: " يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل وانا عيبي عيبي بضعف قصاد الجمال الجمال.. يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه وحاله وماله متساق وراك رحال رحال.. يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي عالقمر وندالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه.. يا ليالي الحلو فوق في العالي وندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه.. على بابك.. واقف قتيل على بابك انا تحت امر جنابك مالك ليه في الدلع استاذ استاذ.. على بالي ما تروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي وحفظته صم خلاص وخلاص".