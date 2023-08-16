علاء مرسي: شتموني أنا ومحمد هنيدي وسعيد حامد بسبب مرعي البريمو

علاء مرسي، قال الفنان علاء مرسي:"مرعي البريمو فيلم لطيف خفيف مش عايزين نديله أكتر من كده ولا نقلل من أهميته دي".

ميزة فيلم مرعي البريمو

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:"مرعي البريمو فيلم العائلات دخلت اتفرجت عليه وانبسطت خرجت ومفيش مزايدة، ولو مكنش الهجوم المسبق الزيادة عن اللزوم كانت الناس كلها هتروح تتفرج عليه".

الهجوم علي فيلم مرعي البريمو

وتابع:"فيه هجوم شديد علي فيلم مرعي البريمو بشكل أوفر، فيه فيلم ممكن نسبة الهجوم عليه تعلو علي نسبة المدح، الهجوم من اساتذة نقاد انا اتقبله أما الهجوم والإساءة والشتيمة من ولد قاعد علي فيس بوك الواد ده شتمني أنا ومحمد هنيدي بالأب والأم وهو بيحضر مهرجانات وشتم سعيد حامد بالأب والأم، وقال غوروا بقى في ستين داهية وبيسمي نفسه ناقد وانا معرفش هو بشتغل ايه واكتشفت انهم بيعزموه في مهرجانات السينما ولقيت عنده 7 ملايين متابع، ومبيسيبش حد ومسك محمد رمضان دمره، وانا معرفش ده بيشتغل ايه وله متابعين".



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مدى رضا علاء مرسي عن فيلم مرعي البريمو

وأكمل:"الدور بتاعي في مرعي البريمو مش طموحي، وهعتبر اني رحت انبسطت وعملت حاجة لطيفة مع هنيدي وخلاص انما مش هسميه دور ولكن انا معملتش شيء مؤثر في الفيلم".



وأوضح:"رضيت بدوري في مرعي البريمو لأنه كانت الفكرة فيه إن إحنا نعمل حاجات كويسة وده محصلش ولكن اللى انا عامله مش وحش انا عملت اقل منه وساب تأثير حلو بس هي ظروف الدور كده".



ندم علاء مرسي علي فيلم مرعي البريمو

وأكد:"لو رجع بيا الزمن مش هعمل فيلم مرعي البريمو، لأن الظرف اللي أنا قبلت فيه قبلت فيه في لحظة معينة دلوقتي مش هعمله أو هطلب تعديلة كنت نفسي أعملها، وفي النهاية انا عملت شغل وكنت مبسوط اني هشتغمل مع هنيدي ولو هنيدي عاد الكرة معايا تاني في مرعي البريمو جزء ثاني هروح بس هطلب طلبات معينة في السيناريو ".