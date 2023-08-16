الأربعاء 16 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عايدة رياض: تمنيت أرقص شعبي في الفنادق والمرض قربني أكتر من ربنا (فيديو)

الفنانة عايدة رياض،
الفنانة عايدة رياض، فيتو

عايدة رياض، قالت الفنانة عايدة رياض: "الرقص الشرقي مش عيب خالص، وكنت أتمنى أرقص في الفنادق لإني متمكنة وبحب اللي بيرقصوا ولكن الظروف زمان مكنتش مناسبة ومنعتني من تحقيق رغبتي".

 

عرض الرقص الشرقي بالفنادق

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار": "لما كنت صغيرة وفي بداياتي اتعرض عليا أرقص شرقي في الفنادق ولكن الظروف الأسرية منعتني من ذلك".

محنة مرض عايدة رياض

ولفتت: "أخويا توفى بالسرطان وأنا كنت مريضة بنفس المرض قبل منه، أصبت بالسرطان في 2015 وهو عانى من سرطان الدم في 2016 وتوفى، ولما اتقال ليا إني مريضة سرطان اتخضيت شوية وبعد 3 سنين من الشفاء أعلنت تجاوز محنة المرض، أنا كنت عارفة إني خلاص هرحل وأتوفى علطول بسبب المرض بس ربنا أعطاني سكينة ورضا وقناعة وفي الفترة دي قربت أكتر من ربنا، وبعد لما تجاوزت المرض حسيت بنوع من الزهد في الحياة".
 

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في نفس اللقاء، قالت الفنانة عايدة رياض: "كنت مرتبطة بنجم زملكاوي كبير وجمعتنا قصة حب، بس كان فيه مشاكل من ناحية أهله لإنهم مكنوش عايزين الجوازة، واتجوزت محرم فؤاد كيدا وغيظا فيه".

 

هل أحبت عايدة رياض محرم فؤاد؟
 

وأضافت": "بعد 6 شهور من زواجي من محرم فؤاد حبيته جدا بس في الأول مكنتش بحبه".

 

 

طلاق عايدة رياض من محرم فؤاد
 

ولفتت: "اتطلقت من محرم فؤاد بعد زواج امتد لـ13 سنة، بس بعد 4 أو 5 سنين كان فيه فترة انفصال لإني كنت عايزة أرجع الشغل وهو كان رافض وبعدين قبلت وقعدت في البيت وبعدين لما مخلفتش زهقت وبقى عندي ملل فقررت اتطلق بشكل نهائي علشان أرجع لمتعتي التمثيل".
 

سر ضرب محرم فؤاد لعايدة رياض
 

وأشارت عايدة رياض: “محرم فؤاد ضربني علقة ساخنة في لندن خلال فترة الخطوبة بعد لما سمع مكالمتي لطارق اللي كنت بحبه، وسمعني وأنا بقوله مش طايقة أكمل مع محرم، وياريت نرجع لبعض وأنا بحبك، ولكن بعد ما ضربني تجاوزنا المشكلة وفضلت مراته قبل أن يطلقني بشكل نهائي بعد 13 سنة زواج”.

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