الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم، فيتو

استقر سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وننشر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

Advertisements

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات اليوم الأربعاء في البنوك  

وشهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.65 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.27 جنيه للشراء، 39.45 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.05 جنيه للشراء، و35.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.17 جنيه للشراء، و100.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع. 

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.16 جنيه للشراء، و21.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.90 جنيه للشراء، و20.00 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.78 جنيه للشراء، و82.14 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الريال السعودى البنك المركزى المصرى اسعار العملات سعر الريال السعودى اليوم البنك التجارى الدولى cib

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

ضبط مبرمج للإتجار غير المشروع في تداول العملات الافتراضية بالإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في نهاية التعاملات

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المدارس

مفاجأة قوية، 6 أندية مصرية ممنوعة من القيد بفرمان الفيفا

التموين: تطبيق محددات الاستبعاد على فئتين فقط من أصحاب البطاقات التموينية

لغز طائرة زامبيا.. مصر تنفي رسميا هبوطها في القاهرة.. وتعاون مع السلطات الزامبية لكشف ملابسات الواقعة

فنربخشة التركي يقدم لاعبه الجديد عمر فايد (صور)

هل يقام السوبر الإفريقي 15 سبتمبر بالسعودية، عامر حسين يحسم الجدل

السيسي يكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء: اصبروا واتحملوا

بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، طرح لقاح جديد في سبتمبر المقبل

Advertisements

منوعات

المزيد

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

مطعم برجر شهير في الهند يتخلي عن شرائح الطماطم لهذا السبب

طبق الكنافة يثير جدلًا واسعا في الأردن، اعرف السبب وعلاقة ذلك بنتائج الثانوية العامة

زخاروفا تسخر من تصريحات بايدن حول خفض الدين: "الكلام ببلاش"

المزيد

خدمات

المزيد

طقس الغد، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خريطة فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكنافة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات والأزمات المالية

25 دعاء لقضاء الحاجة لا غنى عنها لكل إنسان

تفسير حلم صيد القراميط في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والخير

المزيد
الجريدة الرسمية