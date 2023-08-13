الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الجيزة تستعد لافتتاح 6 محطات جديدة لمترو الأنفاق

مترو الانفاق؛فيتو
مترو الانفاق؛فيتو

تستعد  الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة  لافتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو - الخط الأخضر خلال الأيام المقبلة والذى من المقرر أن  تخدم أكثر المناطق ازدحاما بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة النقل  بداية من منطقة شارع السودان ومحور روض الفرج، مرورا بإمبابة والبوهي والقومية والطريق الدائري.

مسابقة وظائف جديدة للشباب

وكانت الهيئة القومية للأنفاق، أعلنت عن أول مسابقة وظائف جديدة للشباب، خلال عام 2023 بناء على الإعلان رقم 1 لعام 2023  وذلك بالتعاون مع شركة أفيك الصينية المسؤولة عن صيانة القطار الكهربائي.

Advertisements

وجاء بالإعلان أن الهيئة بحاجة إلى فنيي صيانة معدات ونظم وتحكم  كهربائي وإشارات ووحدات متحركة، للعمل في مترو الأنفاق وتم تأكيد التقدم للوظيفة من خلال الرابط الخاص بشركة المترو أو هيئة الأنفاق. 

تخفيضات على تذاكر القطار الكهربائي الخفيف

من ناحية أخرى بدأت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم، طرح تخفيضات على تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية) بنسبة تتراوح من 30-40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويبلغ سعر تذكرة استقلال الركاب للقطار الكهربائي الخفيف لـ 3 محطات 10 جنيهات بدلًا من 15 جنيهًا، 15 جنيهًا لـ 7 محطات بدلًا من 25 جنيها، و20 جنيها لما يزيد عن 7 محطات بدلًا من 35 جنيها.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم بـ 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022  بطول 70 كيلومترًا بـ 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم بعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم بـ 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفًا جديدًا كل منها مكوَّن من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

أسعار القطار الكهربائي الخفيف

وفي سياق آخر قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بميني باصات (غاز طبيعي) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس، وذلك ابتداءً من اليوم السبت الموافق 17 /9 /2022 على أن تقدم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين)، كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.

وشركة "آر.إيه.تى.بى" ديف للنقل كايرو  RDMC هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة "آر.إيه.تى.بى" ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم. بدأت "آر.أيه.تى.بى" ديف كايرو لنقل عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ"الخط الأخضر 3" لمدة 15 عامًا، والقطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة  لمدة 20 عامًا.

إجراءات عاجلة من وزارة المالية بشأن سيارات المصريين بالخارج

تنسيق الكليات 2023، الفرق بين كلية الحقوق عربي وإنجليزي وفرنساوي ومصروفات كلا منهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

الهيئة القومية للأنفاق الخط الأخضر الطريق الدائري القطار الكهربائي الخفيف LRT جهاز النقل البرى الداخلي والدولي شارع السودان شرق القاهرة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يكلف رئيس مدينة أبو النمرس برفع مخلفات أعمال تطوير المريوطية

ضبط 550 كجم مقطعات لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة بكرداسة

بناء 4 أبنية مخالفة في مركزي أبو النمرس وكرداسة بالجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد مجمع خدمات المواطنين بالعياط

الكشف الطبي على 1100 مواطن، بقرية أبو رواش في كرداسة

تحرير 25 مخالفة لخط السير ورفع 400 حالة إشغالات من الكافيهات بالهرم

تعرف على أهمية مجمع مواقف سرفيس المريوطية بالجيزة بعد تطويره

تفاصيل افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية لمدة 3 أيام بالدقي (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

ساويرس يعلق على سخرية وليد الفراج من الديربي المصري بين الأهلي والزمالك

فضيحة بوزارة الصحة.. إهدار ملايين الجنيهات لتطوير مستشفى تم تطويره فى 2017

حارس الأهلي يعلن الرحيل رسميا عن القلعة الحمراء

كواليس الصفقة المليارية بين إيران وأمريكا بوساطة قطرية

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

اخبار الأهلي، أزمة محمد شريف تشتعل وكواليس جديدة في قيد صلاح محسن

Advertisements

منوعات

المزيد

13 محافظة عراقية قد تتجاوز درجة الغليان الحراري

بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

معدل البطالة بين الشباب خلال عام 2022 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء تحذر المخطوبين من هذا السلوك

تفسير رؤية الرجل الأسمر في المنام وعلاقتها بالتعرض لأزمات كثيرة

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية