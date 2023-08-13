الجيزة تستعد لافتتاح 6 محطات جديدة لمترو الأنفاق

تستعد الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لافتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو - الخط الأخضر خلال الأيام المقبلة والذى من المقرر أن تخدم أكثر المناطق ازدحاما بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة النقل بداية من منطقة شارع السودان ومحور روض الفرج، مرورا بإمبابة والبوهي والقومية والطريق الدائري.

مسابقة وظائف جديدة للشباب

وكانت الهيئة القومية للأنفاق، أعلنت عن أول مسابقة وظائف جديدة للشباب، خلال عام 2023 بناء على الإعلان رقم 1 لعام 2023 وذلك بالتعاون مع شركة أفيك الصينية المسؤولة عن صيانة القطار الكهربائي.

Advertisements

وجاء بالإعلان أن الهيئة بحاجة إلى فنيي صيانة معدات ونظم وتحكم كهربائي وإشارات ووحدات متحركة، للعمل في مترو الأنفاق وتم تأكيد التقدم للوظيفة من خلال الرابط الخاص بشركة المترو أو هيئة الأنفاق.

تخفيضات على تذاكر القطار الكهربائي الخفيف

من ناحية أخرى بدأت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم، طرح تخفيضات على تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية) بنسبة تتراوح من 30-40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويبلغ سعر تذكرة استقلال الركاب للقطار الكهربائي الخفيف لـ 3 محطات 10 جنيهات بدلًا من 15 جنيهًا، 15 جنيهًا لـ 7 محطات بدلًا من 25 جنيها، و20 جنيها لما يزيد عن 7 محطات بدلًا من 35 جنيها.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم بـ 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا بـ 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم بعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم بـ 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفًا جديدًا كل منها مكوَّن من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

أسعار القطار الكهربائي الخفيف

وفي سياق آخر قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بميني باصات (غاز طبيعي) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس، وذلك ابتداءً من اليوم السبت الموافق 17 /9 /2022 على أن تقدم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين)، كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.

وشركة "آر.إيه.تى.بى" ديف للنقل كايرو RDMC هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة "آر.إيه.تى.بى" ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم. بدأت "آر.أيه.تى.بى" ديف كايرو لنقل عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ"الخط الأخضر 3" لمدة 15 عامًا، والقطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 20 عامًا.