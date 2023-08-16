بيطري الإسماعيلية تنظم قافلة بقرية الدواويس في القصاصين (صور)

نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف وكيل الوزارة مدير عام مديرية الطب البيطري، حملات استكمال القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية والتي يقوم بها أطباء التلقيح الصناعي والتناسليات بالمديرية حرصًا على خدمة المواطنين في أماكنهم.

مكان القافلة البيطرية

حيث تم توجيه قافلة بيطرية لعلاج الماشية، بقرية الدواويس مركز ومدينة القصاصين.

وخلال القافلة تم علاج 27 حالة من الأبقار، 11 من الجاموس، 33 من الأغنام، 9 من الدواب وعدد 2100 من الدواجن. كما تم علاج 11 حالة تناسليات وعمل 1 جراحة.

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استمرار القوافل البيطرية

وتستمر القوافل البيطرية في توجيه خدماتها بقُرى الإسماعيلية، للوصول للحالات التي تحتاج الرعاية البيطرية في أماكنها وتوفير العلاج اللازم لها.

جانب من القافلة، فيتو

يأتي ذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة، ووفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.



من جهة أخرى تواصل مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حامد موسي الاقنص فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

تحصين الماشية بالقرى

حيث تمكنت الحملة من تحصين العديد من رؤوس الماشية،( المجترات الصغيرة والكبيرة) منذ انطلاقها منتصف شهر يوليو الجاري، وذلك من خلال فرق التحصين فى 38 وحدة بيطرية بجميع الإدارات التابعة للمديرية، وتشمل التغطية الشاملة للثروة الحيوانية بالمحافظة.

طبيبات الإرشاد البيطري في المديرية

وتقوم إدارة الارشاد البيطري بالمديرية بقيادة الدكتورة سهير قاسم، وجميع طبيبات الإرشاد بالديوان العام بالإدارات التابعة للمديرية، بتنظيم حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية.



جانب من القافلة، فيتو

بالإضافة إلى تعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن أي حالة اشتباه لأمراض وبائية.

وكانت قد نظمت مديرية الطب البيطرى، في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق تحت رعاية الدكتور حامد موسي الأقنص، قافله علاجية مجانية، بقريه المحسمة الجديدة بمركز أبو صوير وذلك تحت إشراف الدكتور سامح محمد عبد القادر مدير إدارة الرعاية والعلاج.

المشاركون في الحملة

وشارك في فعاليات القافلة كل من الأطباء البيطريين، الدكتورة مها يوسف مدير إدارة التناسليات، والدكتور زكي الدين محمد مصطفي مدير إدارة أبو صوير، والدكتورة مروة مصطفى طبيبة الوقاية والتقصي الوبائي، والدكتورة سها عبد الله طبيبة الإرشاد بالمديرية.



المستهدف من الحملة

وشملت فعاليات الحملة تشخيص العديد من الحالات وإعطاء العلاج المناسب بالمجان وتوعية المربين بخطورة وأعراض مرضي الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع وأهمية الترقيم والتسجيل وأهمية الإقبال على لجان التحصين للحفاظ على الصحة العامة وعلى الثروة الحيوانية.

توعية المربيين

كما قامت أيضا الدكتورة سها عبد الله بعمل توعيه إرشادية للمواطنين عن أهمية التأمين على الماشية ومردوه بالنسبة لصغار المربين لحثهم للإقبال على التأمين.





وخلال القافلة تم علاج ٤٧ حالة من الأبقار، ١٣ من الجاموس، ٥٣ من الأغنام، ٣ من الدواب وعدد ٢٤٠٠ من الدواجن. كما تم علاج ١٦ حالة تناسليات وعمل ١١ جراحة.

وتستمر القوافل البيطرية في توجيه خدماتها بقُرى الإسماعيلية، للوصول للحالات التي تحتاج الرعاية البيطرية في أماكنها وتوفير العلاج اللازم لها.

يأتي ذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة ووفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.



