الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة تترأس الاجتماع الدوري لوحدات حماية الطفل

نائب المحافظ تترأس
نائب المحافظ تترأس الاجتماع الدوري لوحدات حماية الطفل، فيتو

عقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بديوان عام محافظة الجيزة الاجتماع الدورى لوحدات حماية الطفل بالجيزة.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف حماية حقوق الطفل.


نائب المحافظ تترأس الاجتماع الدوري لوحدات حماية الطفل بالجيزة
 

وخلال الاجتماع استقبلت نائب المحافظ إحدى الحالات الواردة بوحدة أوسيم حيث ناقشت الإجراءات المتخذة حيالها والتى كفلت لها العيش الكريم بعد إخراجها من دائرة الخطر، موجهةً بتقديم الدعم اللازم لها.

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كما اطلعت نائب المحافظ على بيان بإنجازات وحدات الحماية، وناقشت البلاغات الواردة من الخط الساخن لنجدة الطفل والتى بلغ عددها 350 بلاغ.
وأكدت هند عبد الحليم على إنهاء الوحدات لعدد 312 بلاغ منها، بالإضافة إلى إحباط 6 حالات زواج أطفال بحي الطالبية ومركزي منشأة القناطر وأطفيح داعيةً المواطنين إلى ضرورة المشاركة الإيجابية للقضاء على الجرائم الموجهة ضد الأطفال من خلال الإبلاغ عن أى ممارسات سلبية تجاههم على رقم الخط الساخن لنجدة الطفل (16000 ).


نائب المحافظ تترأس الاجتماع الدوري لوحدات حماية الطفل بالجيزة
 

كما وجهت نائب المحافظ بضرورة توفير مترجم إشارة بكل وحدة لمساعدة الحالات الواردة من الأطفال ذوي الهمم وتوجيه حملات لتقديم الدعم الفنى بالوحدات لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة لخدمة المواطنين  مشددةً على استيفاء بيانات الخدمات المقدمة للأطفال من مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والقوى العاملة والتأمين الصحى لسرعة بحثها واتخاذ اللازم حيالها.

وأشاد صبرى عثمان مدير الشئون القانونية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة بدور مؤسسات وأفراد المجتمع المدنى فى تقديم الدعم لوحدات حماية الطفل والتعاون فى حالات الأطفال المعرضين للخطر.

كما أشار إلى أن محافظة الجيزة جاءت بالمركز الثانى على مستوى محافظات الجمهورية في استقبال عدد البلاغات الواردة على الخط الساخن لنجدة الطفل والاستجابة الفورية لها نتيجة لدور المحافظة والوحدات فى زيادة وعى المواطنين تجاه قضايا الطفل والجرائم الموجهة ضدهم وتعريفهم بالأدوات المتوفرة لحمايتهم وعلى رأسها الخط الساخن لنجدة الطفل.

حضر الاجتماع ممثلو المجلس القومى للطفولة والأمومة وهبة الله عطا مدير الأمومة والطفولة بالمحافظة وأعضاء الوحدة العامة لحماية الطفل بالجيزة وممثلى مديريات الصحة والتضامن والتربية والتعليم والقوى العاملة والتأمين الصحى ومديرى وحدات حماية الطفل الفرعية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.
 

محافظ الجيزة يؤكد على تخفيض الإنارة وترشيد الاستهلاك 
 
 


 

ووجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تخفيض الإنارة ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية مشددًا على متابعة المحلات والمطاعم والكافيهات، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح وغيرها، وتخفيض الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك. 


 محافظ الجيزة يؤكد على تخفيض الإنارة وترشيد الاستهلاك 
 
 


 كما وجه محافظ الجيزة، مسئولي مختلف الجهات المعنية، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.
 

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء الأحياء المعنية. 

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احمد راشد محافظ الجيزة التربية والتعليم القوى العاملة المجلس القومي للطفولة أوسيم حقوق الطفل حي الطالبية

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