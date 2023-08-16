الكرة المصرية تواصل الانهيار، قيمة مديونيات 6 أندية موقوفة من القيد

الدوري المصري، تتوالى العقوبات الدولية على الأندية المصرية والتي أصبحت بمثابة كابوس يهدد بعض الاندية واستقراراها بمسابقة الدوري الممتاز بل والتي تؤثر سلبيا على سمعة الكرة المصرية وعلى رأسهم نادي الزمالك.

وجاءت عقوبات "فيفا" أو المحكمة الرياضية "كاس" لتعوق إمكانية تطور الرياضة المصرية حيث إن تراجع بعض الأندية يأتي بأثر سلبي على قوة مسابقة الدوري المصري وقدرة الأندية على المنافسة في البطولات الخارجية.



Advertisements

وقف القيد بـ 6 أندية مصرية

وتعرضت ست أندية مصرية لعقوبات بإيقاف القيد لأكثر من مدة إضافة لتغريمها مبالغ مالية طائلة بسبب عدم الالتزام بسداد مستحقات لاعبين أو مدربين سابقين في ظل جهل تام بلوائح الاتحاد الدولي "فيفا".

و تعاني 6 أندية من الدوري المصري عقوبة الحرمان من القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وبحسب نظام CMS الخاص بتسجيل اللاعبين في في قوائم الأندية والتابع للفيفا فأن هناك 6 أندية مصرية تواجه حظر قيد اللاعبين بسبب غرامات ومبالغ مستحقة للاعبين والمدربين السابقين.

وتضم قائمة الأندية المصرية المحرومة من القيد كل من:

إيسترن كومباني (موقوف 4 فترات قيد)

المصري البورسعيدي (فترتي قيد)

الزمالك (فترتي قيد)

إنبي (فترتي قيد)

الإسماعيلي (فترتي قيد)

مصر المقاصة (3 فترات قيد)

إيقاف القيد في الزمالك

إيقاف القيد لـنادي الزمالك، لمدة فترتي قيد جاء بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة طرف النادي، أحدها لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي وتبلغ مليون و360 ألف دولار تمثل قيمة صفقة انتقال محمود شيكابالا من صفوف الفريق البرتغالي إلى الزمالك.

وذلك لعدم سداد الزمالك للمستحقات منذ عام 2015.

وأيضا بسبب مستحقات اللاعب الغاني أشيمبونج والتي تبلغ قيمتها 270 ألف دولار، باقي قيمة عقد اللاعب مع الفريق الأبيض قبل أن يتم فسخ عقده من طرف النادي وعد تسليمه باقي مستحقاته.

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نظيره الاتحاد المصري بإيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي التي حكم له الاتحاد الدولي والخاصة بقضية محمود شيكابالا والمقدرة ب ١.٥ مليون دولار لصالح النادي البرتغالي ومستحقات اللاعب الغاني أشيمبونج والتي تبلغ قيمتها 270 ألف دولار

وفي حالة الدفع يتم رفع الإيقاف بشكل تلقائي

وأصبح الزمالك مهددًا بعدم قيامه بأي تدعيمات قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل عدم قدرة إدارته على حل هذه الأزمة ورفع الإيقاف.



إيقاف القيد في الإسماعيلي

وأخطرت المحكمة الدولية الرياضية النادي الإسماعيلي بوقف القيد لمدة فترتين متتالية لحين القيام بسداد 700 ألف دولار لصالح مدافعه التونسي نور الزمان الزموري قيمة مستحقات اللاعب المتأخرة لدى النادي.

كان مجلس إدارة الإسماعيلي السابق برئاسة يحيى الكومي تعاقد خلال الانتقالات الصيفية السابقة مع المدافع التونسي نور الزمان الزموري بعقد يمتد لمدة 3 مواسم قادما من نادي الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر.

وكان اللاعب قد رحل عن صفوف الدراويش دون الحصول على مستحقاته ليشكو النادي أمام الاتحاد الدولي "فيفا" والذي أصدر قراره بتغريم الإسماعيلي 600 ألف دولار مع مهلة للسداد تصل إلى 45 يومًا والتي مرت دون أن يتوصل الإسماعيلي لحل ينهي الأزمة.

وتم إيقاف النادي عن القيد بعد تقاعسه عن سداد الغرامة على أن يتم رفعها حال حصول الزموري على مستحقاته.

الإسماعيلي

إيقاف القيد في المصري البورسعيدي

وقرر الفيفا وقف القيد بالنادي المصري البورسعيدي بسبب أزمة مع لاعبه شيخ موكورو قبل أن يتم حل الأزمة بشكل نهائي.

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم المصري بإيقاف القيد لحين سداد مستحقات اللاعب الفلسطيني ياسر حمد والبالغ قيمتها 75 ألف دولار.

وأكد مسئولو النادي المصري أن كامل أبو علي رئيس النادي قام بسداد المبلغ على نفقته الشخصية فور وصول الخطاب المرسل من الاتحاد الدولي وينتظرون رفع إيقاف القيد خلال الساعات القادمة.

وكان المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حمد قد تعاقد مع النادي المصري في عهد المجلس السابق برئاسة سمير حلبية لمدة موسمين ونصف ثم انقطع عن التدريبات بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية لأكثر من شهرين ولذلك قام اللاعب بفسخ تعاقده مع النادي ثم قام بتقديم شكوى ضد الفريق البورسعيدي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم حصوله على مستحقاته لدى النادي.

إيقاف القيد في إنبي

وقررت المحكمة الرياضية (كاس) إيقاف إنبي عن القيد فترتين انتقالات بسبب مستحقات التونسي زياد بوغطاس مدافع الفريق السابق.

وغرمت المحكمة إنبي 910 آلاف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لزياد بوغطاس مع مهلة 45 يومًا للسداد وهو ما لم يحدث لتصدر قرارها الرسمي بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات انتقالات.

كما تم رفض الطعن المقدم من نادي انبي علي القرار

وانضم بوغطاس لفريق إنبي في 2020 بعقد يمتد لـ3 مواسم إلا أنه رحل بعد موسم واحد فقط بعد فسخ تعاقده لعدم الحصول على مستحقاته.

وأصبح إنبي مطالبًا بسداد 910 آلاف دولار قيمة مستحقات اللاعب من أجل رفع عقوبة الإيقاف.



إنبي

إيقاف القيد بنادي مصر المقاصة

وقررت المحكمة الرياضية(كاس) إيقاف مصر المقاصة عن القيد لـ3 فترات انتقالات بسبب مستحقات لاعبيه الاجانب منذ كان بالدوري الممتاز وقبل هبوطه دوري القسم الثاني الموسم الماضي

وحصل أكثر من لاعب أجنبي سابق في صفوف المقاصة على حكم من الفيفا ضد النادي الفيومي للمطالبة بمستحقاتهم القديمة مثل كيفين موهيري وباولن فوافي وشميلس بيكلي بخلاف عدد من اللاعبين المصريين السابقين.

ووصلت الديون المستحقة على نادي المقاصة 10 ملايين جنيه ويحاول سداها في الفترة القادمة حتى يتسنى له حل أزمة القيد

إيقاف القيد بنادي ايسترن كومباني

وتم إيقاف القيد بنادي إيسترن كومبانى احد اندية القسم الثاني اربع فترتت بالانتقالات الشتوية قبل الماضية اثناء تواجده بالدوري الممتاز بسبب مستحقات اللاعبين الأجانب الذين لعبوا لفريق إيسترن في الموسم الماضى وتقدموا بشكوى رسمية ضد النادى بسبب عدم صرف مستحقاتهم عن الموسم الماضى.

ويسعى مجلس إدارة إيسترن كومبانى لإنهاء الأزمة الخاصة بمستحقات اللاعبين الأجانب وذلك لإنهاء أزمة غلق باب القيد، خاصة في ظل احتياج الفريق لدعم صفوفه.