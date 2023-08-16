علي محمد يُجدد تعاقده لموسمين مع سلة الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري، نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة على محمد والمتواجد حاليًا بمعسكر المنتخب القومى المصرى بالإمارات أستعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم والتي تقام فاعلياته بالفلبين خلال الفترة من 25 أغسطس الجارى وحتى 10 سبتمبر 2023.

و يُجيد "على " اللعب بمركز الارتكاز "4 " و"5" ووقع على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر والذى يمتد لموسمين قادمين عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد وذلك حرصًا من مجلس إدارة النادى على تواجد واستمرار العناصر المتميزة بالفريق ولتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

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ويواصل فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، خلال الفترة الحالية استعداداته لانطلاق الموسم الجديد ببطولة دوري كرة السلة.

محمد علي لاعب فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، فيتو

أحمد الشيخ ينضم للاتحاد السكندري

من جهة أخرى، نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في إتمام التعاقد مع جناح الأهلي والمصري السابق أحمد الشيخ العائد من تجربة الاحتراف في الدوري التشيكي، والذي سبق له تمثيل أندية الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز والمصري البورسعيدي.

ويجيد الشيخ اللعب في أكثر من مركز هي الجناح الأيمن والوسط المهاجم، وقدم مستويات رائعة مع الأندية التي لعب لها في المواسم الأخيرة بالدوري المصري.

أحمد الشيخ يبقي له التتويج بلقب الهداف الدوري المصري برصيد 17 هدفا رفقة فريق مصر المقاصة

أحمد الشيخ ينضم للاتحاد السكندري موسمين

ووقع الشيخ على عقود انضمامه لزعيم الثغر والتي تمتد لموسمين قادمين، بعد جلسة جمعته مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري في حضور طارق العشري المدير الفني للفريق الأول.

فسخ عقد أوستن أوموتو

تحدث محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن ملف الراحلين عن صفوف زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد سلامة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب الشمس" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة الشمس: "فسخنا التعاقد مع أوستن أوموتو بالتراضي بسبب راتبه العالي إلى جانب ارتفاع سعر الدولار، وهو ما يفوق إمكانيات الاتحاد السكندري".

هشام صلاح باق في الاتحاد

وتابع محمد سلامة: "رفضنا بيع هشام صلاح للبنك الأهلي، بسبب رغبة مسئولي البنك في الحصول على خدمات اللاعب في صفقة تبادلية مقابل انضمام لاعبين اثنين لصفوف الاتحاد، ولكننا لا نرغب في الصفقات التبادلية".

الاتحاد السكندري يرفض رحيل مابولولو

وأردف عضو مجلس الاتحاد السكندري: "وصل عرض من أحد أندية الدوري الليبي من أجل التعاقد مع مابولولو، لكن الصفقة فشلت بسبب عدم جاهزية النادي الليبي على دفع قيمة اللاعب كاش".