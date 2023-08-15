الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

الاتحاد السكندري: فسخنا عقد أوموتو بالتراضي، ورفضنا بيع مابولولو

مابولولو مهاجم الاتحاد
مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، فيتو

الاتحاد السكندري، تحدث محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن ملف الراحلين عن صفوف زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد سلامة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب الشمس" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة الشمس: "فسخنا التعاقد مع أوستن أوموتو بالتراضي بسبب راتبه العالي إلى جانب ارتفاع سعر الدولار، وهو ما يفوق إمكانيات الاتحاد السكندري".

 

هشام صلاح باق في الاتحاد

وتابع محمد سلامة: "رفضنا بيع هشام صلاح للبنك الأهلي، بسبب رغبة مسئولي البنك في الحصول على خدمات اللاعب في صفقة تبادلية مقابل انضمام لاعبين اثنين لصفوف الاتحاد، ولكننا لا نرغب في الصفقات التبادلية".

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الاتحاد يفسخ عقد أوستن أوموتو، فيتو

الاتحاد السكندري يرفض رحيل مابولولو

وأردف عضو مجلس الاتحاد السكندري: "وصل عرض من أحد أندية الدوري الليبي من أجل التعاقد مع مابولولو، لكن الصفقة فشلت بسبب عدم جاهزية النادي الليبي على دفع قيمة اللاعب كاش".

 

الاتحاد يضم لاعب منتخب النيجر

وأعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده رسميا مع الحبيب حسن ظهير أيسر منتخب النيجر الأوليمبي لمدة 4 مواسم.

صفقات الاتحاد السكندري في الميركاتو الصيفي

ويعتبر الحبيب حسن هو ثامن صفقات فريق الاتحاد السكندري خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث أعلن مسؤولو زعيم الثغر في الأيام الماضية دعم صفوف فريق الكرة بـ 7 لاعبين هم: الحارس عمر صلاح من سموحة وأحمد غنيم مدافع سبورتنج وعمرو صالح من وادي دجلة وهاني الطامي من المنصورة وسيف تقا من سيراميكا كليوباترا وإسلام زيادة من مصر للمقاصة والحبيب حسن عبده من النيجر.

 

الاتحاد يكرم مابولولو

حرص طارق العشري، مدرب الاتحاد السكندري، على تكريم المهاجم الأنجولي كريستوفاو مابولولو، عقب تتويجه بجائزة هداف الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الماضي.

وأحضر العشري "تورتة" لتكريم مابولولو، حيث احتفل جميع اللاعبين والجهاز الفني الجديد بإنجاز اللاعب الأنجولي، الذي سجل 16 هدفا في الدوري.

وتفوق مابولولو على وصيفه أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الزمالك، في صراع الهدافين بفارق 3 أهداف.

وانتظم مابولولو في تدريبات الاتحاد السكندري مساء السبت، عقب وصوله إلى الإسكندرية أمس الأول، عائدا من بلاده، حيث قضى إجازة طويلة هناك منذ انتهاء النسخة الماضية من بطولة الدوري.


تصريحات طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري الجديد 

عقد نادي الاتحاد السكندري مؤتمرا صحفيا، بمقر الفرع الجديد، لتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة طارق العشري لوسائل الإعلام.

وحرص طارق العشري، المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، في بداية حديثه على التعبير عن سعادته وفخره بالعودة إلى بيته من جديد لتدريب زعيم الثغر.

وأكد العشري، أنه سوف يبذل أقصى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل بناء فريق قوي قادر على إعادة الاتحاد السكندري لمكانته الطبيعية كأحد أكبر الأندية الشعبية في كرة القدم المصرية.

وأضاف طارق العشري خلال المؤتمر الصحفي، أنه اتفق مع محمد مصيلحي رئيس النادي على ضرورة دعم الفريق بصفقات جيدة في جميع خطوط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأشار المدير الفني للاتحاد السكندري، إلى أن زعيم الثغر يسعى لبناء فريق قوي في المستقبل، موضحًا أنه سيتم منح فرص للشباب مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

 

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