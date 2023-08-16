صرف 246 ألف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية خلال يوليو في الدقهلية

ثمن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي دور وزارة التضامن الاجتماعي في دعمهم المستمر للأسر الأولي بالرعاية وتقديم كافة المساعدات لهم.

وأعلن المحافظ صرف 246 ألف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر يوليو علي مستوي المحافظة

وجاء ذلك فى إطار اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأسر الاولى بالرعاية بمحافظات مصر والعمل الجاد والمستمر لكافة اجهزة الدولة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن صرف 246 الف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر يوليو علي مستوي المحافظة وعددهم 1016 أسرة، تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهليه وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم

جاءت تصريحات "مختار" بناء علي التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومن جانبه أوضح " وكيل وزارة التضامن الاجتماعي" أنه في حالة الصرف نقدًا حتي 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون..

ووجه " مختار " لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية في كل شبر علي أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية.

وثمن " المحافظ " دور وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية علي دعمهم المستمر للأسر الأولي بالرعاية وتقديم كافة المساعدات لهم سواء في حالات الأمراض المزمنة، أو متحدي الإعاقة، او الحالات المرضية، أو كبار السن، وأصحاب الدخل الضعيف، أو المشروعات الصغيرة، أو الحالات الملحة، أو حالات الزواج او حالة الكوارث والازمات.

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