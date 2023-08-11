الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

تضامن الأقصر: تسليم 40 مشروعا لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

جانب من تسليم المشروعات،فيتو
جانب من تسليم المشروعات،فيتو

سلم برنامج فرصة ممثلا في  وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع البنك الدولى  وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مشروعات دعم وتمكين مستفيدى برنامج تكافل وكرامة اقتصاديًا واجتماعيًا  تحت شعار الانتقال  من الاتكالية الى الاستقلال المادي.

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ويستهدف المشروع الوصول لـ (١٨٠٠ أسرة بمحافظة الأقصر ) من مستفيدى برنامجي تكافل وكرامة وبالتركيز علي الفئة العمرية من ١٩ وحتي ٥٥ سنة حيث يتم تدريبهم فنيا ومهاريا علي مهارات ومجالات العمل وتمويل أصول المشروعات.

وخلال الفعالية  قامت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج فرصة  بتسليم أصول ومعدات  المشروعات والوحدات الإنتاجية لعدد ٤٠ مشروع فى مجال صناعة الملابس الجاهزة والخياطة من المستفيدات والمستفيدين من خدمات المشروع  بغرض تشجيع الإنتاج وتشغيل مشروعات  إنتاج منتجات الملابس الجاهزة والحقائب والأزياء والمفروشات،  يتم تقديم منحة تمويلية في صورة أصول ومعدات  لكل مستفيدة ومستفيد علي أن يقوم منحة مجانية مقدمة من برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى  .

وقال  محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر  أنه تم تسليم أدوات الإنتاج ونقل الأصول لمشروعات الخاصة لـ ٤٠ من مستفيدي تكافل وكرامة.

واكد  وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ان مستفيدى برنامجي تكافل وكرامة   يتم تدريبهم فنيا ومهاريا علي مهارات ومجالات العمل وتمويل أصول المشروعات قبل مرحلة تستلام المشروعات.

جدير بالذكر خلال الفعالية الأولي سلمت أحدي مؤسسات المجتمع المدني  تحت أشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالاقصر بتسليم أصول ومعدات وخامات المشروعات والوحدات الإنتاجية لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة من المستفيدات والمستفيدين من خدمات المشروع وعددهم (٤٠) بغرض تشجيع الإنتاج وتشغيل مشروعات  الأزياء والمفروشات،حيث يتم تقديم منحة تمويلية مجانية  في صورة أصول ومعدات لكل مستفيدة ومستفيد.

ويشار إلى انه تم سابقا نقل الاصول لـ ٥٣١ أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة بمركز الطود واسنا وارمنت والبياضية بواقع ٥٠٦ مشروع تربية وتسمين اغنام و٢٥ مشروع تربية الدواجن لإنتاج البيض ٤٠ مشروع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات بجمالى عدد مشروعات ٥٧١ مشروع بتمويل بتمويل ٩ مليون جنية مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى برنامج فرصة  .

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الأقصر تضامن الاقصر فيتو وزارة التضامن الاجتماعي برنامج فرصة

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