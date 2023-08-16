الأربعاء 16 أغسطس 2023
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منوعات

بدلا من تكريمه، حبس مخرج إيراني عرض فيلمه في مهرجان كان السينمائي

المخرج الإيراني الشهير
المخرج الإيراني الشهير سعيد روستايي، فيتو

 سعيد روستايي، عاقبت محكمة في طهران المخرج الإيراني الشهير سعيد روستايي بالحبس ستة أشهر بسبب عرض فيلمه "إخوة ليلى" في مهرجان كان السينمائي في العام 2022، وفق ما أفادت أمس الثلاثاء صحيفة إصلاحية إيرانية.

 

و"إخوة ليلى" فيلم طويل عن عائلة فقيرة على وشك التفكك في إيران الغارقة في أزمة اقتصادية كبرى.

منع عرض الفيلم في إيران منذ صدوره العام الماضي إذ تعتبر السلطات أنه "خرق القواعد عبر المشاركة بدون إذن في مهرجاني  كان ومن ثم ميونيخ".

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وأوردت صحيفة اعتماد الإصلاحية على موقعها الإلكتروني أن "المحكمة الثورية في طهران قضت بحبس مخرج فيلم إخوة ليلى سعيد روستايي ومنتجه جواد نوروز بيكي ستة أشهر".

وأدانتهما المحكمة بـ"المساهمة في دعاية المعارضة ضد النظام الإسلامي" في إيران.

بحسب "اعتماد" قرّرت المحكمة أن يقضي السينمائيان خمسة بالمئة فقط من العقوبة الصادرة بحقهما، أي نحو تسعة أيام مع "تعليق تنفيذ العقوبة المتبقية مدى خمس سنوات".

وأضافت الصحيفة "خلال مدة تعليق العقوبة، يتعين على المتهمين الامتناع عن الأنشطة المتّصلة بالجريمة المرتكبة وعدم التواصل مع أشخاص ينشطون في مجال السينما".

والحكم قابل للاستئناف "خلال 20 يومًا من صدوره"، وفق الصحيفة.

سعيد روستايي البالغ 34 عامًا ذاع صيته خصوصا بعدما أخرج في العام 2021 "قانون طهران"، وهو فيلم بوليسي عن تجارة المخدرات والقمع الذي تمارسه السلطات على هذا الصعيد.

وكان روستايي قد نال عن فيلمه "إخوة ليلى" جائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية في مايو 2022.

 

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سعيد روستايي طهران المخرج الإيراني إخوة ليلى مهرجان كان ميونيخ إيران

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