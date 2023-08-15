أسماء جلال: مسلسل معاوية صعب، وفيلم وش فى وش تجربة مختلفة (فيديو)

تحدثت الفنانة أسماء جلال عن دورها فى فيلم وش فى وش وقالت إنه كان تجربة مختلفة بالذات أن العمل على الرغم من كونه يناقش المشكلات والمصاعب التى يسردها العمل إلا أن إطاره الكوميدي خفف من هول ما يناقشه العمل.

أسماء جلال

وتابعت أسماء جلال خلال لقائها على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم وش فى وش: انها تعمل حاليا على الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل معاوية قائلة إن المسلسل صعب جدا سواء على المستوى الإنتاجي أو ظروف السفر أو المشاهد ذاتها ومن المقرر انطلق عرضه فى موسم دراما رمضان ٢٠٢٤.

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محمد ممدوح

وتحدث الفنان محمد ممدوح عن كواليس دوره بفيلم الدراما العائلى وش فى وش قائلا: أن الفيلم جاء من تأليف وإخراج رجل واحد وهو وليد الحلفاوي مما أعطى عمقا أكثر لتناول فكرة العمل.

وتابع تايسون أن فكرة الفيلم تتميز بتناول موضوعى لما تتأثر به العائلة من التدخلات المتتالية فى أكبر وأصغر المشاكل مما يدمر الأسرة بلا شك..

وعن طاقم فريق العمل قال محمد ممدوح إنه دائما ما يرغب فى العمل مع أمينة خليل وأسماء جلال سواء فى السينما أو الدراما..

وأشار محمد ممدوح إلى أن السينما الخليجية تشهد تطور كبير فى كافة النواحي وهو ما أصبحنا نجده فى كل الدول العربية..

العرض الخاص لفيلم وش في وش

ويقام العرض الخاص لفيلم “وش في وش” اليوم الثلاثاء في مسرح موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور أبطاله وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الصحافة والقنوات التلفزيونية.

ويدخل فيلم “وش في وش” دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

إضافة إلى بداية عرض فيلمين آخرين، حيث يعرض فيلم “5 جولات” لماجد المصري، وفيلم “العميل صفر” لأكرم حسني، بداية من الغد، ليصبح عدد الأفلام المتنافسة 11 فيلمًا.