الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

البطولة العربية، رئيس اتحاد اليد يعلق على أزمة مستحقات الزمالك

رئيس اتحاد اليد،
رئيس اتحاد اليد، فيتو

تحدث محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد عن كواليس سفر نادي الزمالك للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.


وقال الأمين في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "بعثة الزمالك ستسافر إلى السعودية فجرًا استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية".


وتابع "الزمالك حتى الآن لم يسدد مستحقات الإسباني ماتيو جارالدا مدرب الفريق السابق والتي تبلغ قيمتها 63 ألف دولار، الاتحاد الدولي اتخذ قرارًا وأخطرنا به بعدم مشاركة نادي الزمالك في البطولة العربية إلا بتسديد غرامة ماتيو جارالدا".

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وأضاف "الزمالك مطالب بتسديد مستحقات مدربه السابق بجانب رسوم المشاركة في البطولة العربية والتي تبلغ 30 ألف دولار من أجل المشاركة في البطولة العربية حتى الآن لم يتم تسديدها".


وواصل: "بالنسبة لمستحقات الاتحاد المصري لكرة اليد، سنطالب الزمالك بضرورة سدادها كاملة قبل انطلاق الموسم المحلي".


مختتمًا تصريحاته "الزمالك يمثل مصر في البطولة العربية لذلك قررنا تأجيل الحصول على مستحقات الاتحاد المصري لما بعد الانتهاء من المسابقة لكن تسدد كاملة قبل انطلاق المنافسات المحلية والمقرر موعدها يوم 1 سبتمبر".

البطولة العربية لكرة اليد

كرة اليد، أنهى مسؤولو وزارة الشباب والرياضة إجراءات استخراج القرار الوزاري الخاصة بسفر بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك، إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة اليد.

وتسلم مسؤولو نادي الزمالك القرار الوزاري الخاص بسفر بعثة فريق كرة اليد إلى السعودية، بعد انفراجة في أزمة سفر الفريق وحل جميع الأزمات خلال الساعات الماضية.

وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة اليد، بمشاركة فريقين من مصر، عن وقوع الزمالك بالمجموعة الثانية، والبنك الأهلي بالمجموعة الأولى.

 

وضمت مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوته الجزائري - الشعلة اليمني).

فيما ضمت المجموعة الأولى: البنك الأهلي من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).


أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

يأتي ذلك بعد إعلان أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات بالنادي، حقيقة انسحاب نادي الزمالك لكرة اليد من البطولة العربية، قائلا في تصريحات خاصة: “ إن النادي جهز 40 ألف دولار من 60 ألف دولار من مستحقات المدرب الأجنبي وتم حجز تذاكر السفر والإجراءات واللاعبين تم صرف جزء من مستحقاتهم ولكن اتحاد اليد رفض واشترط دفع باقي مستحقات المدرب وهي 20 ألف دولار وتم توفير هذا المبلغ بعد اشتراط الاتحاد ولكن في النهاية رفض اتحاد اليد رغم توفير الـ 60 ألف دولار الخاصة بالمدرب وكان هناك تعنت واضح ضد نادي الزمالك بحجة أن هناك مديونية على نادي الزمالك خاصة بالاتحاد".

 

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