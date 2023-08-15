القبض على لصين تخصصا في سرقة حقائب اليد من السيدات بالمنصورة

نجح أهالي منطقة قولونجيل بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية في ضبط لصين يستقلان موتوسيكلا بعد قيامهما بخطف حقيبة من يد سيدة ومحاولة سرقتها مما أدى إلى إصابتها بكسور وكدمات وسحجات.

وبالكشف جنائيًا عليهما تبين أنهما مسجلان خطر وتخصصا في ارتكاب جرائم السرقة والاتجار بالمواد المخدرة والبلطجة.



وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد علي فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، بضبط لصان يستقلان موتوسيكل بمنطقة قولونجيل.

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انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة بقيادة الرائد دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ضبط الأهالي لكل من: "أحمد.م.ح.ا"، 25 عامًا، عامل، و"الشحات.ج.ا"، 21 عامًا، عامل ويقيمان قرية منية سمنود مركز أجا.



وتبين أنه حال استقلالهما موتوسيكلا بدون لوحات معدنية قيادة "الأول" قام المتهم الثاني بخطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات تدعى "حنان.ف.م.ا"، 39 عامًا، ربة منزل ومقيمة بشارع عبده معروف أثناء سيرها بالشارع مما أدى إلى إصابتها بكسور بالساق اليسرى وسحجات باليد اليمنى والصدر ونقلها إلى مستشفى المنصورة العام.



بسؤالها اتهمت المذكورين بمحاولة سرقة حقيبة يدها حال استقلالهم موتوسيكل والتسبب في إصابتها، وبمواجهة المتهمين أقرا واعترفا بارتكاب الواقعة.



بالكشف عن المتهمين تبين أن المتهم الأول سبق اتهامه في 12 قضية، والثاني سبق اتهامه في عدد 8 قضايا.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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