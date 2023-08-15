أخبار الرياضة اليوم، الهلال السعودي يضم نيمار.. حقيقة موافقة محمد صلاح على العرض السعودي.. تفاصيل جلسة زيزو لحسم رحيله عن الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

كشف نادي الهلال السعودي عن مدة التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف الحالي.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن نيمار وقع لمدة موسمين مع رئيس النادي السعودي فهد بن نافل في العاصمة الفرنسية باريس.

أصبح نادي الهلال السعودي أكثر ناد في العالم إنفاقا على الصفقات هذا الصيف بعد التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

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وبلغت إنفاقات الهلال السعودي (264 مليون يورو) بعد التعاقد مع 6 صفقات في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الهلال السعودي ضم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب تقارير صحفية فإن انتقال نيمار إلى الهلال السعودي سيكون مقابل 90 مليون يورو ليكون أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وارتفعت قيمة نيمار إلى 400 مليون يورو، شاملة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة مقابل 88 مليونا، ثم رحيله إلى باريس مقابل 222 مليون يورو.

كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، حقيقة اقتراب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي.

وكانت تقارير صحفية قد ظهرت في الفترة الأخيرة تفيد بأن محمد صلاح مطلوب في اتحاد جدة السعودي، ورغم نفي رامي عباس وكيل اللاعب إلا أن تلك الأنباء تم تداولها مجددا صباح اليوم، بأن محمد صلاح منح الضوء الأخضر للانتقال إلى صفوف اتحاد جدة، حيث طلب من مسؤولي النادي السعودي التفاوض مع نظرائهم في ليفربول.

وقال فابريزيو رومانو في تصريحات عبر قناته الشخصية بموقع يوتيوب، ونقلتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "يقول البعض إن محمد صلاح منح الضوء الأخضر لإمكانية الانضمام إلى الأندية السعودية، في الوقت الحالي ليس هناك سوى ما قاله وكيل أعماله قبل يومين، بأنه ليس هناك جديد بشأن العروض السعودي".

وأضاف: "محمد صلاح يركز على ليفربول، هو يريد اللعب مع ليفربول، هو ملتزم بنسبة 100 % تجاه ليفربول".

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد عقد أحمد الأحمر نجم الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.

وعقد اللاعب جلسة مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل وتوقيع العقود رسميا.

وأكد أحمد مرتضى لقائد فريق اليد على أهمية تواجده مع الفريق خاصة وأنه من العناصر الأساسية في صفوف كوماندوز اليد.

وكان مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، أعلن أن بعثة فريق يد الزمالك ستسافر غدا إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية بعد حل كافة الأزمات.

أعلن مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، أن بعثة فريق يد الزمالك ستسافر غدا إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية بعد حل كافة الأزمات.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي: “المستشار مرتضى منصور يتدخل لحل أزمة سفر الفريق الأول لكرة اليد بعد أن وجه أحمد مرتضى وأمير مرتضى في حجز طائرة للفريق للسفر إلى المملكة السعودية للاشتراك في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم”.

“وأضاف: ”لقد نجحا في حجز طائرة للفريق تقلهم إلى السعودية في تمام الساعة الثانية صباح غد، كما نجحا في التجديد لكابتن ونجم الفريق أحمد الأحمر وتوقيع عقد جديد قبل السفر، كل التمنيات لأبطال كرة اليد بالعودة بكأس البطولة".

أجرى مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول، اليوم الثلاثاء، اجتماعه التنسيقي الأول في دورته الجديدة، وشهد انتخاب أحمد دياب رئيسًا للرابطة، وعماد متعب نائبًا للرئيس.

أقيمت الانتخابات تحت إشراف اللجنة الانتخابية برئاسة اللواء حلمى مشهور وعضوية وليد العطار ومحمد الماشطة، والتى أعلنت فوز الخمسة بالتزكية بجانب انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

ويضم مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول إلى جانب دياب ومتعب، كلًا من خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم في مقاعد العضوية، واللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم مرشحا مجلس إدارة اتحاد الكرة لعضوية الرابطة.



عقد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ووالده جلسة بالأمس واليوم مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وحرص زيزو ووالده على معرفة آخر تطورات العروض التي وصلت للاعب خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبة أكد أحمد مرتضى منصور في تصريحات خاصة لفيتو، أنه حدثت جلسة بينه وبين زيزو ووالده خلال الساعات الماضية ووعدت اللاعب بأنه سيتم صرف جميع مستحقات اللاعبين خلال أيام قليلة جدا.

وقال أحمد مرتضى لفيتو: شرحت لزيزو ووالده الموقف الحالي لنادي الزمالك وأنه سيتم صرف رواتب اللاعبين خلال أيام وأن مجلس الإدارة يسعى لبناء فريق قوي في بداية الموسم الجديد وإنهاء أزمة إيقاف القيد.

ومن جانبة أكد والد زيزو بأن نجله أحترم رغبة الزمالك في بقائه ورفض كافة العروض التي تلقاها.

وشدد والد زيزو أن أحمد مرتضي قال لنا في الجلسة زيزو ليس للبيع وسيتم صرف مستحقاته واللاعبين خلال أيام وأشار إلى أن اللاعب تلقى عروضا من السعودية والإمارات وفرنسا، وكان هناك وفد من تركيا منذ 4 أيام في القاهرة ولكن النادي رفض تلك العروض.

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس.

وزاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها، وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.

وجاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.

أعلن نادي بيراميدز حصوله على خدمات لاعب الوسط الدولي محمد رضا بوبو قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذين يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

ويعد محمد رضا بوبو واحدا من أهم لاعبي الوسط في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، وإضافة هائلة لفريق بيراميدز، الذي يستعد لبدء مشواره في منتصف شهر سبتمبر المقبل، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب المشاركة في الدوري والسوبر المصري للأبطال، وكذلك نسختي كأس مصر القديم والجديد.