الأهلي يطلب من اتحاد الكرة موعد ومكان مباراة السوبر المحلي

الأهلى، أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس.

وزاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها، وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.

وجاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.

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تجديد عقد محمد مجدى أفشة

من ناحية أخرى أعلن الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تجديد عقد اللاعب محمد مجدى أفشة لمدة ثلاث سنوات قادمة، بالإضافة إلى السنة المتبقية من عقده الحالي.

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وقال بيبو إن أفشة وقع العقد الجديد «على بياض»، وترك التقدير المالي للنادي، والذي بالتأكيد يقدر كل أبنائه الذين يساهمون في رفعة شأنه في كافة المحافل.

انتقال أفشة إلى الأهلي

وانتقل محمد مجدي أفشة إلى النادي الأهلي في شهر يناير من العام 2019 قادما من صفوف فريق نادي بيراميدز واستطاع أن يتوج بـ 13 بطولة مع القلعة الحمراء بواقع ثلاث بطولات للدوري الممتاز وثلاث بطولات لكأس السوبر المحلي وثلاث ألقاب للدوري أبطال أفريقيا ولقبين لكأس السوبر الأفريقي إلى جانب الفوز بلقب كأس مصر مرتين.

مشاركاته مع الأهلي في كأس العالم للأندية

وشارك محمد مجدي أفشة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات متتالية بداية من كأس العالم للأندية قطر 2021 والإمارات 2022 والمغرب 2023 حيث حصد في أول نسختين المركز الثالث والميدالية البرونزية المركز الرابع في النسخة الأخيرة التى أقيمت المغرب.

القاضية ممكن

ويعد هدف محمد أفشة “ القاضية ممكن” من أبرز الأهداف التي أحرزها خلال مشواره مع الأهلي وذلك بعدما قاد الأحمر للتتويج بالنجمة التاسعة في دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك باستاد القاهرة في نهائي القرن.

الاطمئنان على حالة إمام عاشور

وفي سياق آخر أكد مصدر داخل الأهلي تحسن حالة إمام عاشور لاعب الفريق الذي يعاني من الإصابة في وتر العضلة الخلفية.

وأضاف أن إمام عاشور سوف يخضع لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة من أجل الاطمئنان على إصابته وتحديد موعد مشاركته في تدريبات الكرة.

وأوضح أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في معسكر الإعداد الخارجي بالنمسا والذي يقام خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الجاري وحتى ٦ سبتمبر المقبل.

وأكدت مصادر داخل الأهلي أن هناك انفراجة في ملف إعارة الجزائري احمد القندوسي لاعب الأهلي في انتقالات الصيف الحالية من أجل قيد مهاجم أجنبي جديد علي حسابه في قائمة الفريق.

وأضافت: هناك اتصالات مستمرة مع اللاعب الجزائري واقتربنا بالفعل من الوصول إلي حل مرضي للنادي واللاعب وقريبا سيتم إعلان إعارة اللاعب من أجل قيد المهاجم الأجنبي المنتظر علي حسابه.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على توجيه الدعوة إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي لحضور احتفالية تكريم فريق الكرة والتي ستكون ضمن فقرات احتفالية كبري سيتم إقامتها لتكريم الفرق الرياضية بالنادي الأهلي قريبا داخل فرع الأهلي بالتجمع الخامس.

وعلمت فيتو أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي سيكون على رأس المدعوين لحفل احتفالية فريق الكرة.